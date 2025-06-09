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Yuri_Grant
Представлен геймплейный трейлер The Blood of Dawnwalker от разработчиков The Witcher III
Видеоролик был показан в рамках презентации XBOX Showcase

Студия Rebel Wolves, возглавляемая одними из ключевых разработчиков The Witcher III, представила первый геймплейный ролик своего первого проекта - The Blood of Dawnwalker. 


Действие этой мрачной ролевой игры разворачивается в фентезийной версии Европы XIV (14) века. Протагонист Коэн, человек днем и вампир ночью, должен спасти свою семью. В игре будет полноценный открытый мир, возможность влиять на сюжет своими действиями и боевая система в духе третьего "Ведьмака".

Разработчики обещают гибкую ролевую систему, которая позволит игрокам сформировать свою уникальную историю. День и ночь в игре представлены как два абсолютно разных геймплейных сегмента, которые предлагают различные способности, тайны и способы достижения целей. 

Также в игре будет система сюжетного ограничения по времени, вероятно схожая по концепции с Fallout 1 и 2. У главного героя будет определенный запас времени для того, чтобы спасти семью. Поэтому игроку придется тщательно выбирать побочные квесты для выполнения, завершить прохождение и помочь абсолютно всем вряд ли получится. Судя по всему, чтобы увидеть весь контент, нужно будет пройти игру несколько раз.

В основе The Blood of Dawnwalker лежит Unreal Engine 5. Релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.


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#игровая индустрия #ведьмак #the witcher 3 #трейлер #геймплей #игровые новинки #rebel wolves #the blood of dawnwalker #xbox showcase 2025 #игры 2026
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