Видеоролик был показан в рамках презентации XBOX Showcase

Студия Rebel Wolves, возглавляемая одними из ключевых разработчиков The Witcher III, представила первый геймплейный ролик своего первого проекта - The Blood of Dawnwalker.





Действие этой мрачной ролевой игры разворачивается в фентезийной версии Европы XIV (14) века. Протагонист Коэн, человек днем и вампир ночью, должен спасти свою семью. В игре будет полноценный открытый мир, возможность влиять на сюжет своими действиями и боевая система в духе третьего "Ведьмака".

Разработчики обещают гибкую ролевую систему, которая позволит игрокам сформировать свою уникальную историю. День и ночь в игре представлены как два абсолютно разных геймплейных сегмента, которые предлагают различные способности, тайны и способы достижения целей.

Также в игре будет система сюжетного ограничения по времени, вероятно схожая по концепции с Fallout 1 и 2. У главного героя будет определенный запас времени для того, чтобы спасти семью. Поэтому игроку придется тщательно выбирать побочные квесты для выполнения, завершить прохождение и помочь абсолютно всем вряд ли получится. Судя по всему, чтобы увидеть весь контент, нужно будет пройти игру несколько раз.

В основе The Blood of Dawnwalker лежит Unreal Engine 5. Релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.