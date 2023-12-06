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Рассматриваем трейлер GTA 6 и разбираем некоторые интересные особенности

Отмечаю не самые очевидные моменты промелькнувшие в долгожданном трейлере и делюсь своим мнением по поводу игры.
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Анонсирующий трейлер GTA 6, стал одним из самых ожидаемых игровых трейлеров в истории, за сутки видеоролик набрал более 100 миллионов просмотров, и это только на официальном YouTube-канале Rockstar Games. Огромнейшее количество различных анализов, мнений и разборов этого трейлера, также имеют огромную популярность в сети. Все это не удивительно, GTA существует с 1997 года, за это время серия обросла гигантской фанбазой в которую входят люди из нескольких поколений. 

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Стоит сразу сказать, что я считаю покадровый разбор трейлера не целесообразным, поскольку комментарии и выводы относительно большинства кадров будут очевидны. Однако есть несколько интересных моментов которые можно проанализировать.

Из слитых в 2022 году материалов стало известно, что играбельных персонажей будет двое - парень и девушка. Однако в трейлере нам представляют только девушку - Люсию, мужского персонажа полноценно не представили. Предположительно его зовут Джейсон, это имя фигурировало в слитом билде. Вообще мне бросилось в глаза то, что на всех кадрах где присутствуют оба главных героя, акцент сделан именно на Люсии. Обратите внимание, Джейсон всегда находится позади. Вполне возможно, что он является второстепенным персонажем который будет доступен игроку только на протяжении некоторого времени.

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В начале трейлера мы видим Люсию в тюрьме, а на первом, и пока единственном официальном арте, на ее ноге можно заметить электронный браслет используемый полицией для отслеживания местонахождения лиц находящихся под домашним арестом. Возможно прологом игры будет побег из тюрьмы, по аналогии с ограблением банка в Северном Янктоне из GTA V.

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Интересная фанатская теория попалась мне в сети. Она связана с небольшим пропеллерным самолетом несущим баннер с сообщением: “Nine 1 Nine – Why Sixtynine When You Can Nine 1 Nine”, некоторые утверждают, что это намек на точную дату релиза - 19 сентября, 2025 года. Возможно, на данный момент, Rockstar действительно планирует выпустить игру в конце девятого месяца, GTA V к примеру вышла во всем мире 17 сентября 2013 года.

Массовка в трейлере невероятно разнообразная и живая, такое огромное количество различных анимаций и внимание к деталям нельзя увидеть ни в одной игре. Вряд ли на релизе, в GTA 6 будет детализация толпы на этом уровне, скорее всего Rockstar сделали постановку для трейлера. Возможно на ПК будет что-то похожее, но насчет консольной версии - я сильно сомневаюсь.

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В игре будут реализованы уличные гонки, и соответственно кастомизация автомобилей. На последнее указывает логотип Ride Out Customs, который пару раз мелькает в видеоролике. Гараж для тюнинга и кастомизации транспорта в GTA V, тоже носил незатейливое название - Los Santos Customs. 

Сцена с полицейской облавой, едва ли намекает на то, что одним из главных героев будет полицейский, но кто знает... От Rockstar можно ожидать сюрпризов. Если Люсия и Джейсон - это современная версия Бонни и Клайда, то должен быть и федеральный маршалл идущий по их следу. Но это, конечно теория притянутая за уши, просто очень хочется видеть в игре одного из главных героев, который находится по другую сторону закона, такое нововведение скорее всего пришлось бы по душе многим игрокам. 

В коротком эпизоде с байкерами, можно заметить физику шины заднего колеса у байка стоящего на дыбах. Этот фак означает, что весь наземный транспорт в игре будет иметь полноценную физику шин. Неплохое внимание к деталям со стороны разработчиков, плюс такое нововведение точно положительно скажется на ощущении от вождения.

В целом GTA это GTA, сомнений по поводу качества проекта просто не может быть. Когда состоится релиз, игра побьет все рекорды по онлайну, разойдется огромными тиражами, а потом Rockstar выпустит ПК-версию и запустит хайптрейн по второму кругу. Формула которой придерживается компания, позволяет продавать один масштабный проект - два раза, и это всегда работает. 

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