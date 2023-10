У вселенной "Звездных войн" громаднейшая фанбаза во всем мире, проект от Ubisoft просто обречен на успех, так что релиз летом следующего года вполне возможен.

На ежегодном мероприятии Summer Game Fest в июле этого года, компания Ubisoft анонсировала приключенческий боевик от третьего лица в открытом мире Star Wars: Outlaws. Концепция игры основана на приключениях Хана Соло. Главная героиня Кей Вэсс контрабандистка выполняет поручения различных преступных синдикатов во время войны между Повстанцами и Империей (сюжет игры развернется между событиями фильмов Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back и Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi).

Недавно в сети появилась информация касательно примерного периода на который запланирован выход Star Wars: Outlaws. Инсайдер под ником onmykneesforluigi утверждает, что знаком с одним из разработчиков игры и осведомлен о планах компании Ubisoft относительно проекта. По его словам игра находится на завершающем этапе разработки и в данный момент проходит тестирование. Разработчики запланировали релиз на второй квартал 2024 года. Игра может выйти летом, но релиз также могут отложить до осени, в том случае если затянется работа над оптимизацией (игра выходит на ПК и консолях текущего поколения).

Малоизвестный инсайдер onmykneesforluigi, пока не зарекомендовал себя в качестве надежного источника информации. Однако намерения Ubisoft выпустить Star Wars: Outlaws во втором квартале довольно логичны. На этот период пока не запланирован релиз игр, которые могли бы составить конкуренцию такому масштабному проекту с огромнейшей фанбазой "Звездный Войн".