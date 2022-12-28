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В сеть утекли изображения сюжетной кампании Call Of Duty Black Ops 3
Да-да, разработчики работали над крупной кампанией для фанатов.
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Любой обман — плохо, и он в итоге раскрывается, так произошло и с разработчиками полу-легендарного шутера Call Of Duty Black Ops 3. Создатели этого шутера отказались от создания крупной, интересной и увлекающей истории в пользу обычных, неприметных линейных миссий, сделано это было конечно же ради фокусировки на мультиплеере и донатном контенте, ведь Бобби желал больше денег с проекта в кратчайшие сроки. Кампания с большим открытым миром вполне могла выйти, и стать прорывом для шутера, сделать его совершенно иным проектом к нынешнему году, однако мы все также играем стандартную Call of Duty, где меняется лишь локация и герои, да и то, как сказать меняются, скорее просто перерабатываются и переписывается их история из раза в раз. А ведь именно открытый мир мог хорошо повлиять на третью часть Black Ops, и сделать ее, как минимум, приемлемой игрой.

Как сообщает Insider Gaming, на сайте Imgur появились фотографии отмененной сюжетной кампании с открытым миром, на изображениях показали план соединения центрального мира Сингапура с другими частями, короче были показаны различные локации, и то как они соединялись для передвижения по регионам.

На слитой карте можно найти и второй район под названием Чайнатаун, также были показаны ключи, которые по всей видимости должны были использоваться для доступа к секретным локациям с редкими ресурсами, и для прохождения сюжетки. Все названия, конечно же взяты из ранней версии, и на релизе многие названия были бы изменены.

На других изображениях можно увидеть частично построенный город Чайнатаун, район также был показан и с воздуха, на изображении хорошо видно, что оставалось довольно много работы, что бы выпускать карту в релиз. В посте на сайте также имеются изображения, которые использовались в качестве вдохновения при создании Чайнатауна.

В посте на Imgur присутствует около 60 изображений, с различными локациями, фотографиями самого игрока и техники. Вот например можно найти Downtown, как не трудно догадаться, это центральная часть, где также присутствует шоссе Hilltop, которое реконструируют. Также на карте можно найти лесную местность и даже Black Station - видимо, задел под будущее метро.

Напомню, что ранее известный Джейсон Шрайер заявлял, что большая сюжетная кампания была урезана, когда создатели провели крупную перестановку в студии. Все это привело к кризису в студии, и как итог вышла не особо приятная Black Ops 3 с посредственной кампанией.

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Как я понимаю, создатели желали сделать игру, больше похожую на ролевую. Сразу же посмотрев на карту, я вспомнил такую же многострадальную игру от поляков - Cyberpunk 2077. По всей видимости мы также могли бы выполнять миссии в свободном порядке, выполнять сюжетные и второстепенные квесты, и постепенно изучать живой мир Call of Duty. Вероятно, появились бы малые миссии для развития героя и открытия нового вооружения, возможно даже были идеи для реализации системы от Ubisoft - блокпосты и другое зло открытого мира, которое уже устарело. Очень жаль, что разработчики отказались от такой идеи, это, определенно бы принесло существенных изменений в игру, а Black Ops 3 могла бы стать легендарной игрой во всей франшизе, а мы бы, вероятно, увидели сегодня такую же огромную игру в открытом мире, и смогли бы путешествовать по Урзыкстану в открытом мире, вы только представьте. Хотя разработчики и с линейными миссиями в последние годы неплохо справляются.

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#activision #infinity ward #activision blizzard #call of duty #black ops 3
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