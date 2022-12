По всей видимости, более NFS не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One - по крайней мере от Criterion.

Need for Speed Unbound вышла 2 декабря на всех актуальных платформах, однако разработчики решили не добавлять поддержку PlayStation 4 и Xbox One, Criterion Games считает, что это решение пошло на пользу игрокам и фанатам серии Need for Speed. Разработчики из студии Criterion Games подробно рассказали, почему было принято такое решение, и почему более NFS не выйдет на старых консолях, по крайней мере, если разработчиком будет выступать Criterion. Если кратко, то создатели захотели перейти в пользу некстген консолей из-за 4К и нового уровня движка.

Отмечу, что по словам креативного директора Criterion Games Кирана Кримминса, студия хотела выпустить Need for Speed Unbound на PS4 и Xbox One, однако от решения отказались на ранней стадии разработки. В конечном итоге имеется только поддержка некстген консолей. Творческий директор считает, что такое решение положительно скажется на будущем Need for Speed, позволит разработчикам двигаться далее, добавлять больше функционала, улучшать графику и добавить поддержку высокого разрешения с 60 FPS.

Кримминс заявил, некстген консоли слишком улучшились по сравнению с PlayStation 4 и Xbox One, и добавлять поддержку старых консолей было нецелесообразно. Criterion Games хотела использовать новые возможности PS5 и Xbox Series X для создания наилучшей атмосферы и графики в Need for Speed - отчасти, именно благодаря некстгену у создателей получилось воссоздать такие картонные эффекты. Также это позволяет создателям обновить физический движок игры, и ввести долгожданную поддержку 4К при 60FPS.

Как заявил творческий директор, если бы студия не отказалась от поддержки старых консолей, то в итоге на релизе сообщество увидело бы больше багов, чем есть сейчас (а я вам так скажу, их и так немало, если зайти на сабреддит Need for Speed, вы удивитесь их количеству, уже сейчас можно создать несколько длинных роликов с подборкой багов). Но что самое смешное, даже фокусировка на некстген консолях и ПК не помогла разработчикам достигнуть идеала для Need for Speed, по итогу то, новая часть это мини-провал по сравнению с Heat, впрочем, как и всегда, от игр от Electronic Arts большего ждать не приходится. Таки даже легенда Criterion не может восстановить Need for Speed, игровая индустрия похоже, не будет прежней.