Разработка ведется на движке Unity.

Need for Speed, может, и не самая актуальная игра этого сезона, но ее определенно можно назвать легендарной и одной из самых известных среди своего жанра. Российские разработчики заявили, что разработают аналог гоночного симулятора в течение двух лет.

Учащиеся Донского государственного технического университета (ДГТУ) будут работать с движком Unity. Известно, что костяк игры практически полностью готов. В новой игре пользователи смогут не только соревноваться в скорости, но и самостоятельно разрабатывать карты и локации.

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Еще одной особенностью игры станет кастомизация автомобилей, однако здесь есть важный момент – машины будут называться не так, как в реальной жизни. Это связано с финансовой составляющей вопроса. Подобное явление встречается далеко не впервые – в некоторых вариациях GTA, к примеру, аналогичная ситуация.

Гонка предложит не только увлекательный игровой процесс, но и будет хорошо оптимизирована. Ее можно будет запустить на ПК и смартфонах с низкими характеристиками, при этом разработчикам не пришлось жертвовать качеством графики.

В конце 2023 года студенты этого же университета приступили к разработке собственного симулятора города, о чем уже сообщалось ранее.