Новый контент будет выходить в виде четырех томов, каждый из которых будет добавлять новые тематические обновления и крупные режимы игры

EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed" и объявляет о выпуске нового контента в течение следующего года. Новый контент будет выходить в виде четырех томов, каждый из которых будет добавлять новые тематические обновления и крупные режимы игры.

Кроме того, каждый том будет содержать минимум два новых настраиваемых автомобиля. Команда разработчиков также обещает учитывать отзывы и пожелания игроков, чтобы внести необходимые исправления и улучшения в игру. Вводится новый премиальный скоростной пропуск, который позволит игрокам получить мгновенный доступ к новым транспортным средствам и уникальным настройкам.

реклама

EA также заявляет о стремлении к постоянному совершенствованию игры, используя подход Kaizen, основанный на японском термине, означающем "изменение к лучшему". Команда разработчиков будет тесно взаимодействовать с игроками, чтобы понять их потребности и внедрить необходимые изменения.