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The Knights of Unity купила права на стратегию Scythe: Digital Edition
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The Knights of Unity рассказала, что успешно приобрела права на издание стратегии Scythe: Digital Edition. Теперь данная компания может, и будет развивать тайтл с помощью нового контента. Компания обещает фанатам высокий уровень качества обновлений. Компания благодарна бывшему издателю стратегии за работу, и заверила сообщество в том, что студия не допустит падения качества проекта. У The Knights уже имеются планы по развитию тайтла, с новым контентом и исправлением критических ошибок. Дорожная карта будет опубликована в самый короткий срок, скорее всего в конце июля, либо в начале августа. Беспокоиться за сохранность своих аккаунтов не стоит — весь прогресс, покупки, достижения и статистика сохранятся. О начале процесса трансфера сообщат в скором времени.

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Scythe: Digital Edition - Пошаговая 4Х настольная стратегия, которая переносит вас в разрушенную первой мировой войной Европу 1920-х гг. Вы возьмете на себя роль одной из пяти существующих фракций, и займетесь захватом новых земель. Проект впервые вышел 5 сентября 2018 года и имеет в основном положительные отзывы. Онлайн правда совсем печальный - 124 игрока за последние 24 часа. Пик онлайна составил 1237 активных пользователей, это произошло на запуске проекта.

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#scythe: digital edition #the knights of unity
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Мать шешенбека
13:43
ну тупой
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