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Геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала опубликовал в дневнике Dying 2 Know More детали про систему паркура в игре. Тимон отметил, что команда разработчиков уделила много времени для разработки паркура, чтобы он стал реалистичнее. Кстати, в создании системы паркура принял участие Давид Белль.
К примеру, в оригинальной первой части движок эмулировал гравитацию в два раза больше от нашей родной Земли, а вот в новой игре гравитация приблизиться к реальной - из-за этого передвижение главного героя будет казаться быстрее, чем раньше. Если что, то скорость у героя составляет приблизительно 23 км/ч.
Появилась некая система паузы, она называется "зависание" в воздухе, это даст время, чтобы решить куда вы пойдете дальше. Тимон отметил, что в их игре можно легко понять систему паркура, однако, чтобы стать истинными мастером, придется долго тренироваться. Таким образом они угодили сразу всем игрокам, и тем кто хочет просто расслабиться, и тем кто хочет сделать все по красоте, потратив кучу своего времени на тренировку навыков.
Dying Light 2 выйдет в релиз 4 февраля на персональные компьютеры и некстген консоли, а также старое поколение в виде PlayStation 4 и Xbox One, про Switch не забываем.