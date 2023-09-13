Кхм... Неудивительно и ожидаемо.

Пора привыкнуть к тому, что крупные проекты попадают в заголовки не только специализирующихся на играх СМИ, но и в издания по типу Forbes, WP, NYT и так далее. Из-за того, что к таким играм, как GTA, Cyberpunk и тайтлам Bethesda приковано куча внимания, на каждую странность обращают внимание настоящие журналисты, готовые провести целое расследование и показать "всю правду". Дело в том, что журналисты из Forbes считают, что Microsoft манипулировала оценками и ажиотажем вокруг Starfield, дабы проект не просел в популярности, а игроки покупали и верили в успех игры.

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Что ж, могу напомнить, что до официального релиза "космосима" 6 сентября почти все журналисты и критики, получившие копию игры, поставили высокую оценку и хвалили игру за отличную оптимизацию, интересный сюжет, проработанный и живой мир с тысячами планет и кучу контента для исследования игроками... Если верить критикам, то каждая большая AAA-игра от крупной студии, это невероятный прорыв и успех, который стоит всю сотню долларов за копию. В целом, оценки от критиков никто не скрывал, но почему они оказались такими не объективными?

Журналисты считают, что руку к этому делу приложила сама Microsoft. Видимо, ажиотаж и хорошие оценки, это лишь попытка показать успех игры при помощи манипуляций.

Так, издание Forbes засомневалось в правдоподобности оценок, поскольку многим популярным изданиям, как и Forbes, Bethesda отказалась дать копию для обзора игры до релиза. Им пришлось смотреть на игру тогда, когда доступ получили все игроки.

Это было логично, поскольку по мнению журналистов, Bethesda и издатель Microsoft тщательно выбирали критиков, которым высылали ключ с ранним доступом к игре. Это, к сожалению, сильно сказалось на общей оценке тайтла от критиков до релиза.

Журналисты обратили внимание, что высокие оценки и восхищение проектом продемонстрировали те издания, которые давно сотрудничают с Microsoft, либо вовсе контролируются ею. Теперь же игра вошла в новый этап, когда все больше независимых изданий дают удовлетворительную или даже низкую оценку за кучу проблем.

К тому же критикуют не только ужасную оптимизацию, которая не позволяет поиграть в тайтл со стабильным FPS даже на рекомендованной разработчиками видеокарте, а скудность контента и скучный сюжет. Игра — однообразная и представляет собой "симулятор экрана загрузок".

Процент негативных оценок от пользователей тоже растет. В Steam рейтинг тайтла упал до 73% положительных отзывов. Ну а пользователи разделились на три лагеря: те, которые критикуют игру за всё, что только можно. Те, которые критикуют игру за определенные аспекты, но отмечают плюсы в других местах и те, кто восторгаются от работы Тодда Говарда и верят каждому его слову.