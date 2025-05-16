Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Двухатомный катализатор увеличит время работы воздушно-цинковых аккумуляторов до 3600 часов
Исследователи из японского Университета Тохоку разработали двухатомный катализатор, который обеспечивает значительный скачок производительности воздушно-цинковых аккумуляторов и срок службы более 3600 часов и 7200 циклов при умеренном токе.

Как отмечают западные эксперты, воздушно-цинковые аккумуляторы (ZAB) становятся привлекательной альтернативой в глобальной гонке за лучшим хранением энергии. Они работают за счет поглощения кислорода из воздуха и его взаимодействия с металлическим цинком для получения электроэнергии. Это делает их легче, безопаснее и потенциально намного дешевле, чем обычные литий-ионные аккумуляторы, которые работают на основе дефицитных материалов.

По сравнению с литий-ионными системами, воздушно-цинковые аккумуляторы обладают более высокой теоретической плотностью энергии и представляют меньший риск перегрева или возгорания. Но их потенциал долгое время был ограничен медленной реакцией восстановления кислорода (ORR), важнейшим процессом, при котором молекулы кислорода преобразуются во время разряда. Медленная реакция ORR приводит к неэффективности и сокращению срока службы батареи.

Чтобы устранить это узкое место, исследователи из японского Университета Тохоку разработали двухатомный катализатор, который может изменить ситуацию и обеспечивает значительный скачок производительности. Под руководством Ди Чжана из Института перспективных исследований материалов (WPI-AIMR) команда разработала новый двухатомный катализатор, соединив атомы железа (Fe) и кобальта (Co). Они были встроены в пористую структуру на основе азота и углерода, образуя материал под названием Fe₁Co₁-N-C.

Используя компьютерное моделирование, исследователи изучили, как уровень pH влияет на ORR. Это помогло им разработать катализатор с оптимальными свойствами для работы в щелочных батареях. Затем они создали структуру, используя матричный метод и совместную активацию, в результате которой образовались небольшие поры, необходимые для эффективной транспортировки реагентов. В результате был получен катализатор, который не только обеспечивал более быстрый ORR, но и превосходил по своим характеристикам обычный платиновый катализатор, известный как Pt/C.

Двухатомный катализатор Fe₁Co₁-N-C продемонстрировал значительно лучшую ORR-активность. В ходе лабораторных испытаний воздушно-цинковые аккумуляторы, использующие новый катализатор, достигли напряжения холостого хода в 1,51 вольта, что, по мнению исследователей японского Университета Тохоку, является убедительным показателем энергетического потенциала. Такие аккумуляторы также достигли плотности энергии в 1079 ватт-часов на килограмм цинка, что значительно превышает типичные показатели, наблюдаемые в аналогичных аккумуляторных системах. Аккумуляторы сохраняли отличное быстродействие, несмотря на высокие требования к току — от 2 до 600 миллиампер. При этом впечатляющим был срок службы: более 3600 часов и 7200 циклов при умеренном токе. Это намного превышает возможности большинства аккумуляторов текущего поколения.

“Эта работа представляет собой эффективную и рациональную стратегию разработки и синтеза катализаторов, которые могут быть использованы в реальных приложениях, — сказал Ди Чжан. — Объединив теоретические модели с практическими методами синтеза, мы смогли разработать катализатор, который способен значительно улучшить характеристики воздушно-цинковых аккумуляторов”.

По убеждению ученых японского Университета Тохоку, успех этого двухатомного катализатора указывает на реальный путь к созданию более дешевых, долговечных и эффективных воздушно-цинковых аккумуляторов. Поскольку железо и кобальт гораздо более доступны, чем платина, масштабное производство также может стать более рентабельным.

В ближайшее время команда Ди Чжана планирует повысить точность сопряжения атомов в будущих катализаторах. Они также намерены разработать более совершенные методы для определения конкретных активных центров в катализаторе, которые управляют ORR. Расширяя возможности разработки двухатомных катализаторов, исследователи надеются еще больше усовершенствовать технологии преобразования энергии, которые могут привести в действие электромобили будущего и системы возобновляемой энергетики.

Исследование опубликовано в журнале Energy & Environmental Science.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#инновации #инновации в энергетике #воздушно-цинковые аккумуляторы
Источник: tohoku.ac.jp
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Моддер добавил в 23-летнюю RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind реалистичную физику
+
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
2
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
3
Xiaomi выпустила напольный вертикальный кондиционер Mijia 3 HP с производительностью до 1752 м³/ч
+
Анонс Intel Arc B770 ожидается на Computex — видеокарта станет конкурентом Nvidia RTX 5060
+
В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
+
В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года по цене модели Land Cruiser 300 прошлого года без пробега
3
The Precinct вышла — неоновый полицейский экшен в открытом мире
+
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
2
В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
+
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
В Индии найден новый вид древнего хищного динозавра Maleriraptor kuttyi
1
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
2
С 2026 года ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей при выявлении противопоказаний
+
После заморозки проекта «Байкал» малая авиация России сосредоточится на модернизации самолётов Ан-2
+
Pironman 5-Max превращает Raspberry Pi 5 в ПК с двумя накопителями NVMe
+
«Калашников» впервые показал элементы нового комплекта обмундирования «Новатор» — ВКПО 3.2
+
Одной из главных проблем самолёта «Байкал» стали неверные расчёты подъёмной силы крыла
4
ASUS представила мониторы ROG Strix OLED XG32U с технологией TrueBlack Glossy и частотой до 480 Гц
3
Asus представила видеокарты RTX 50 BTF 2.0 с обновленным разъемом питания GC-HPWR
+

Популярные статьи

Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
9
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
1
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
21
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
1
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
162
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
5
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
8
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
2

Сейчас обсуждают

Повелитель драных котов
15:49
я дома на удаленке вообще то работаю.в отличии от тебя.мне чтобы писать на си программы ездить никуда не надо,ты смешон просто
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:49
Ясно фотожопить будешь, потому что хз где ты работаешь, если тест сделал
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:48
мне глубьоко плевать на твою веру.в медиум ты всрался.а тест сделаю чуть позже,я в отличии от тебя работаю.а не бездельничаю.а мне нрвится как у тебя припекает
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:47
ну так сделай экстрим и посмотрим сколько там, сделаешь честно может я тебе поверю
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:47
не ври.ты совсем заврался.по себе не суди .я сделал честный тест .в отличии от тебя где нет даже экрана рабочего.ты всегда мошенник.и еще раз .я тебе уже сказал что в разных тестах будет по разному ра...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:45
Я помню прекрасно тестили этот суперпозишн уже, и твой результат был на 13% выше, не более, и вот это никак не может быть, ты просто мошенник. Потому и не хочешь экстрим делать, потому что опять фотож...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:44
ничего не подтвержается .а тоьько то что ты заврался и ты подделал свои да.я не знаю чего там было в прошлый раз а в этот раз я отключил все фоновые проги .вот и резалт.так что гуляй вася/Я тебя прос...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:42
Ну если не хочешь сделать экстрим, значит подтверждаешь что всё это время фотожопил результат 3060, и примерно столько же будешь фотожопить новый Я помню в прошлый раз ты обогнал на 13%, откуда это в...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:41
ага смешно.я тебе еще раз повторяю что я могу записать видео как я после результатов теста выхожу из программы.на то ты что скажешь .а ничего .ты отлично знаешь что ты просрал.3050 конч.ничтожная огры...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:40
Ясно, отмазки, скорее всего ты прифотожопил результат 3060 туда, потому что примерно столько 3060 и выдаёт, в разгоне правда
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем