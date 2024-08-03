Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай впечатляет Запад инновацией в противоракетной обороне, повышающей эффективность на 91%
Ученые Китайского университета электронных наук и технологий (UESTC) сообщили о разработке ими чипа, повышающего на 91% эффективность РЭБ и существенно сокращающего время реагирования на ракетную атаку.

В недавней статье в китайском академическом журнале Microelectronics профессор Нин Нин (Ning Ning) из Китайского университета электронных наук и технологий (UESTC) поделился проблемами, с которым сталкивается созданная им команда исследователей в совершенствовании национальной противоракетной обороны.

В частности, он указал, что в радиоэлектронной борьбе вооруженные силы должны сначала преобразовать обнаруженные электромагнитные волны, которые являются аналоговыми сигналами, в цифровой формат, состоящий из нулей и единиц. Затем они должны проанализировать цифровые сигналы на компьютерах, чтобы выполнить тактические действия, такие как идентификация, локализация, обман или подавление обороны противника. Чтобы избежать потери сигналов, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) должен работать на полную мощность, собирая миллиарды выборок в секунду и генерируя огромные объемы данных. Этот процесс серьезно ограничивает скорость отклика оборудования, приводит к высокому энергопотреблению и сильному выделению тепла в современной аппаратуре РЭБ. “В области приемников РЭБ промышленность по-прежнему сосредоточена на сокращении задержки обработки сигнала и повышении скорости отклика оборудования, увеличении скорости преобразования АЦП и снижении энергопотребления оборудования АЦП”, - подчеркнул профессор Нин.

реклама

Профессор Нин также является директором инновационной лаборатории по разработке интегральных схем для конкретных приложений (ASIC), созданной совместно UESTC и китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies. Эта лаборатория была создана в мае прошлого года при финансовой поддержке в 23 миллиона юаней (3,17 миллиона долларов) от Huawei. Согласно веб-сайту UESC, лаборатория специализируется на исследованиях и трансфере технологий в области аналогово-цифровых гибридных интегральных схем сверхмалого энергопотребления, тесно сотрудничая с крупным оборонным подрядчиком China Electronics Technology Group.

Сообщая о проводимых в этой лаборатории исследованиях, китайские СМИ в очередной раз впечатлили Запад инновационным чипом, который разработали ученые UESTC, существенно сокращающим время реагирования на ракетную атаку,  улучшающим обнаружение и реагирование на радиолокационные сигналы, повышая эффективность этих процессов на 91%. Это нововведение, по оценкам экспертов, может переопределить возможности быстрого реагирования в боевой ситуации.

https://scenarieconomici.it/wp-content/uploads/2024/07/70a41217-62f4-4f2a-9d55-29ed32ec3f9f-768x768.jpeg


О разработке такого инновационного чипа на днях сообщили официальные китайские СМИ, указав, что его создали исследователи из Китайского университета электронных наук и технологий и он способен существенно преобразовать системы радиоэлектронной борьбы. Указанными работами руководил профессор Нин Нин из UESTC, который базируется в технологическом центре Чэнду.

Как сообщается, используя 28-нанометровый производственный процесс, этот чип сочетает экономичность и простоту массового производства, что является ключевой характеристикой для его широкого применения в военных целях. Микросхема с аналого-цифровым преобразователем значительно сокращает задержки с наносекунд до пикосекунд. Эта возможность повышает не только скорость, но и точность обработки радиолокационных сигналов, что позволяет практически мгновенно реагировать на угрозы.

Публикуемые китайскими СМИ комментарии по этому инновационному изобретению указывают, что источником вдохновения для создания этого сверхбыстрого чипа послужили мониторы электроэнцефалограммы (ЭЭГ), используемые для измерения электрической активности мозга. Адаптируя технологии, используемые для портативных ЭЭГ, исследователи оптимизировали преобразование сигналов, чтобы минимизировать энергопотребление и повысить отзыв оборудования. Подчеркивается, что использование этого чипа может в разы повысить эффективность боевых действий китайской армии, что дает ей значительное преимущество с точки зрения времени реакции и энергоэффективности. В частности, снижение энергопотребления может обеспечить более длительное и устойчивое использование оборудования в полевых условиях.

По оценкам китайских обозревателей, этот прогресс ставит под сомнение баланс мировых военных сил. Улучшив возможности радиолокационного обнаружения и реагирования, Китай может существенно повлиять на стратегии обороны и наступления в глобальном масштабе, потенциально изменив правила игры в будущих конфликтах. Поскольку мир все чаще обращается к новейшим технологиям во всех аспектах жизни, включая оборону, этот чип является примером того, как инновации могут радикально изменить военный потенциал. Он воплощает слияние передовых технологий и военной стратегии, прокладывая путь для новой тактики радиоэлектронной борьбы, и позволяет не только значительно повысить боевые возможности, но и пересмотреть стандарты глобальной радиоэлектронной борьбы.

#инновации в it #инновации в рэб #китайский университет электронных наук и технологий (uestc) #рэб китая
+
Написать комментарий (0)
Самый быстрый в мире суперкомпьютер Frontier будет заменен на более мощный Discover
Большое энергопотребление генеративного ИИ бросает вызов глобальной сети
Новый мировой рекорд скорости передачи данных по оптоволокну: 402 терабит в секунду
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
5
"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
1
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
4
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
+
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
+
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
3
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
В Нижнем Новгороде начнется проектирование дублера проспекта Ленина
+
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
4
NASA опасается за лунную орбитальную станцию из-за больших размеров SpaceX Starship
3
Сатурн выбросил комету A117uUD в межзвездное пространство со скоростью 10 800 км/ч
3
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
В России продолжается масштабная реконструкция БАМа — введены новые объекты
+
OnePlus готовит к выходу складной смартфон Open Apex Edition
+
Samsung подтверждает наличие у Galaxy S25 Ultra дисплея и камеры высочайшего класса
+
Американские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении NVIDIA
+
У складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 могут быть проблемы с пылью
+
PlayStation 5 Pro будет в 4 раза быстрее в трассировке лучей по сравнению с базовой моделью
+
ВС РФ вошли в еще три населенных пункта на Покровском направлении
+

Популярные статьи

Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
18
"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
18
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
+
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
3
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
18
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
1
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
8
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
119
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
3

Сейчас обсуждают

Commediant
17:26
Нет
Энтузиаст установил новый рекорд в тесте Cinebench R23 для 16-ядерных процессоров
ЧatoБoт
17:21
>В целом, в Украине В дупе. И вона не целая, а из 2-х полудупий состоит.
Российская армия сжимает полукольцо вокруг восточной части населённого пункта Нью-Йорк
извращелло
17:20
Аа.. ясно Поэтому ограничивают и запрещают всё нахрен простому народу, чтобы террористам неповадно было.
В России зафиксирована самая высокая террористическая активность за последние 18 лет
FelsheR-BANz
17:16
А как иначе донести до тебя свободу русского слова?
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
FelsheR-BANz
17:09
Лучше нет красоты, чем поссать с высоты! Нужную хрень делают! Одобряю!
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
Alt Irony
17:05
Это мод, а не ремейк. Их никто не уполномочивал на это.
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
Nvidia&Intel Hater
16:59
То другое,там самая свободная страна в мире.....после Сомали какого нибудь )
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
FelsheR-BANz
16:53
Я не бухаю и тебе не советую. На счет бухания в парке - любой нормальный человек не будет этого делать. Для распития рыготины - есть специально обустроенные заведения и дом. Зачем показывать свою бол...
Освобождённый в рамках обмена журналист Владимир Кара-Мурза* назвал несправедливыми западные санкции против России
Nvidia&Intel Hater
16:52
Пенсионер из Советска получил по аналогичным обвинениям 7,5 года колонии общего режима.Это он меньшее сделал чем ты тут .Фейки об СВо и прочее,так что товарищ майор не бездействует.всего более 500 чел...
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Garthar
16:48
Нет не могли бы. Точно так же бы блокировали. Вон на Украине пришла к власти опоозиция и как? Хорошо? Никто не блокирует? Люди свободно в европку ездят? Европейские зарплатки да?
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем