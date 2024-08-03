Ученые Китайского университета электронных наук и технологий (UESTC) сообщили о разработке ими чипа, повышающего на 91% эффективность РЭБ и существенно сокращающего время реагирования на ракетную атаку.

В недавней статье в китайском академическом журнале Microelectronics профессор Нин Нин (Ning Ning) из Китайского университета электронных наук и технологий (UESTC) поделился проблемами, с которым сталкивается созданная им команда исследователей в совершенствовании национальной противоракетной обороны.

В частности, он указал, что в радиоэлектронной борьбе вооруженные силы должны сначала преобразовать обнаруженные электромагнитные волны, которые являются аналоговыми сигналами, в цифровой формат, состоящий из нулей и единиц. Затем они должны проанализировать цифровые сигналы на компьютерах, чтобы выполнить тактические действия, такие как идентификация, локализация, обман или подавление обороны противника. Чтобы избежать потери сигналов, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) должен работать на полную мощность, собирая миллиарды выборок в секунду и генерируя огромные объемы данных. Этот процесс серьезно ограничивает скорость отклика оборудования, приводит к высокому энергопотреблению и сильному выделению тепла в современной аппаратуре РЭБ. “В области приемников РЭБ промышленность по-прежнему сосредоточена на сокращении задержки обработки сигнала и повышении скорости отклика оборудования, увеличении скорости преобразования АЦП и снижении энергопотребления оборудования АЦП”, - подчеркнул профессор Нин.

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Профессор Нин также является директором инновационной лаборатории по разработке интегральных схем для конкретных приложений (ASIC), созданной совместно UESTC и китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies. Эта лаборатория была создана в мае прошлого года при финансовой поддержке в 23 миллиона юаней (3,17 миллиона долларов) от Huawei. Согласно веб-сайту UESC, лаборатория специализируется на исследованиях и трансфере технологий в области аналогово-цифровых гибридных интегральных схем сверхмалого энергопотребления, тесно сотрудничая с крупным оборонным подрядчиком China Electronics Technology Group.

Сообщая о проводимых в этой лаборатории исследованиях, китайские СМИ в очередной раз впечатлили Запад инновационным чипом, который разработали ученые UESTC, существенно сокращающим время реагирования на ракетную атаку, улучшающим обнаружение и реагирование на радиолокационные сигналы, повышая эффективность этих процессов на 91%. Это нововведение, по оценкам экспертов, может переопределить возможности быстрого реагирования в боевой ситуации.





О разработке такого инновационного чипа на днях сообщили официальные китайские СМИ, указав, что его создали исследователи из Китайского университета электронных наук и технологий и он способен существенно преобразовать системы радиоэлектронной борьбы. Указанными работами руководил профессор Нин Нин из UESTC, который базируется в технологическом центре Чэнду.

Как сообщается, используя 28-нанометровый производственный процесс, этот чип сочетает экономичность и простоту массового производства, что является ключевой характеристикой для его широкого применения в военных целях. Микросхема с аналого-цифровым преобразователем значительно сокращает задержки с наносекунд до пикосекунд. Эта возможность повышает не только скорость, но и точность обработки радиолокационных сигналов, что позволяет практически мгновенно реагировать на угрозы.

Публикуемые китайскими СМИ комментарии по этому инновационному изобретению указывают, что источником вдохновения для создания этого сверхбыстрого чипа послужили мониторы электроэнцефалограммы (ЭЭГ), используемые для измерения электрической активности мозга. Адаптируя технологии, используемые для портативных ЭЭГ, исследователи оптимизировали преобразование сигналов, чтобы минимизировать энергопотребление и повысить отзыв оборудования. Подчеркивается, что использование этого чипа может в разы повысить эффективность боевых действий китайской армии, что дает ей значительное преимущество с точки зрения времени реакции и энергоэффективности. В частности, снижение энергопотребления может обеспечить более длительное и устойчивое использование оборудования в полевых условиях.

По оценкам китайских обозревателей, этот прогресс ставит под сомнение баланс мировых военных сил. Улучшив возможности радиолокационного обнаружения и реагирования, Китай может существенно повлиять на стратегии обороны и наступления в глобальном масштабе, потенциально изменив правила игры в будущих конфликтах. Поскольку мир все чаще обращается к новейшим технологиям во всех аспектах жизни, включая оборону, этот чип является примером того, как инновации могут радикально изменить военный потенциал. Он воплощает слияние передовых технологий и военной стратегии, прокладывая путь для новой тактики радиоэлектронной борьбы, и позволяет не только значительно повысить боевые возможности, но и пересмотреть стандарты глобальной радиоэлектронной борьбы.