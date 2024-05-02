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vizir47
В Шотландии разрабатывают материал, который улавливает CO2 более эффективно, чем деревья
По сообщению Университете Хелиот-Уатта в Эдинбурге, его ученым удалось разработать материал, который улавливает CO2 более эффективно, чем деревья.

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Столкнувшись с чрезвычайной климатической ситуацией, мир внедряет множество стратегий, методов и технологий для сокращения выбросов парниковых газов. Среди этих усилий некоторые из крупнейших эмитентов в настоящее время стремятся достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия. Европа, например, рассчитывает достичь этой цели к 2050 году.

Однако, даже если выбросы будут немедленно прекращены, парниковые газы, уже присутствующие в атмосфере, будут продолжать способствовать глобальному потеплению. Ученые также утверждают, что поглощение углерода деревьями происходит относительно медленно, что требует вмешательства человеческих технологий. В этом контексте исследователи из Университета Хериот-Уатта в Эдинбурге, Шотландия, недавно разработали новый пористый материал, способный эффективно улавливать различные парниковые газы. Подробности их исследований опубликованы  в журнале "Nature Synthesis".

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Le CO2 pollue notre environnement et contribue grandement au réchauffement climatique. De nombreux chercheurs travaillent au développement d’un matériau capable de capturer le CO2 atmosphérique. Et une équipe de l’université de Kyoto (Japon) propose aujourd’hui une nouvelle approche. © Pixource, Pixabay License

Как сообщают ученые, материал состоит из молекул с трехмерной клеточной структурой. В частности, они полые, что позволяет им содержать другие молекулы, в данном случае молекулы парниковых газов. Для разработки этого материала команда исследователей Университета Хериот-Уатта в Эдинбурге сначала использовала компьютерное моделирование, чтобы определить физическое и химическое поведение молекул. Таким образом, исследователи смогли предсказать, как молекулы будут собираться вместе, определить структуру и стабильность материала еще до его лабораторного синтеза. Кроме того, такое моделирование оказалось важным для определения конечного материала, который бы обладал желаемыми свойствами. Исследователи подчеркивают, что этот подход к моделированию оказался очень плодотворным, оптимизируя разработку, избегая напрасной траты ресурсов.

Комментируя свои исследования, ученые Университета Хериот-Уатта подчеркнули важность сочетания этого типа компьютерного моделирования с использованием искусственного интеллекта. Это, по их замечаниям,  помогло ускорить открытие новых материалов, предлагая инновационные молекулярные конфигурации. «Сочетание компьютерных исследований, подобных нашим, с новыми технологиями искусственного интеллекта может создать беспрецедентный запас новых материалов для решения самых насущных социальных проблем, и это исследование является важным шагом в указанном направлении», - говорится  в заявлении Университета Хериот-Уатта. В частности указывается, что молекулы этого нового материала в форме клетки специально разработаны для максимального увеличения их способности накапливать газы, такие как диоксид углерода (CO2) и гексафторид серы (SF6). CO2 является хорошо известным парниковым газом, в то время как менее распространенный гексафторид серы значительно более вреден для климата и может сохраняться в атмосфере в течение тысяч лет.

По словам исследователей из Университета Хериот-Уатта, помимо улавливания этих парниковых газов, материал также предлагает многообещающие возможности для улавливания других летучих органических соединений и может найти применение в медицинской науке.

 

 

#инновации #климат #шотландия #климатические проекты #улавливание со2 #университет хериот-уатта
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