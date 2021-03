Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Корпорация Intel намерена в ближайшие месяцы открыть два завода в Соединённых Штатах. На строительство передовых производств в Аризоне будет выделено 20 миллиардов долларов, а продукция будет поставляться как местным, так и зарубежным покупателям.

реклама

План, анонсированный вчера главой корпорации Пэтом Гелсингером, нацелен на восстановление репутации Intel после задержек поставок в прошлом году, вызвавших падение курса акций. Новая стратегия означает прямой вызов другим крупнейшим в мире производителям передовых чипов — тайваньской Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) и корейской Samsung Electronics Co Ltd.

Кроме того, развитие производства в Соединённых Штатах снова позволит изменить технологический баланс сил в пользу США и Европы, поскольку лидеры «трансатлантического блока» обеспокоены рисками концентрации производства в Азии в связи с напряжённостью в отношениях с Китаем.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 75" LG IPS за 4 336 000р - смотри характеристики RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

После того, как Intel обнародовала новую стратегию и финансовую «дорожную карту» на 2021 год, её акции выросли на 6,3%. На данный момент компания остаётся одной из немногих, занимающихся как разработкой, так и самостоятельным производством чипов. Разработчики-конкуренты из Qualcomm и Apple полагаются на сторонних производителей.

реклама

По данным Гелсингера, в дальнейшем Intel намерена расширять производство в США и Европе. Основным направлением станет производство компьютерных чипов новейших типов, в отличие от выпуска устаревших и/или специализированных решений конкурентов. По данным компании, у ещё не построенных заводов уже есть заказчики, хотя Intel отказалась назвать их имена.

Если на данный момент в Азии производится более 2/3 передовых чипов, то в будущем баланс должен измениться. Intel намерена выпускать как модели на архитектурах x86, так и ARM, а в качестве партнёра по разработке привлекут американскую же компанию IBM.

При этом, Intel будет даже теснее сотрудничать с конкурентами — TSMC и Samsung, заказывая у них больше субкомпонентов чипов для сохранения низкой себестоимости.