Intel построит заводы в США для защиты от азиатских конкурентов
Корпорация Intel намерена в ближайшие месяцы открыть два завода в Соединённых Штатах. На строительство передовых производств в Аризоне будет выделено 20 миллиардов долларов, а продукция будет поставляться как местным, так и зарубежным покупателям.
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План, анонсированный вчера главой корпорации Пэтом Гелсингером, нацелен на восстановление репутации Intel после задержек поставок в прошлом году, вызвавших падение курса акций. Новая стратегия означает прямой вызов другим крупнейшим в мире производителям передовых чипов — тайваньской Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) и корейской Samsung Electronics Co Ltd.
Кроме того, развитие производства в Соединённых Штатах снова позволит изменить технологический баланс сил в пользу США и Европы, поскольку лидеры «трансатлантического блока» обеспокоены рисками концентрации производства в Азии в связи с напряжённостью в отношениях с Китаем.
После того, как Intel обнародовала новую стратегию и финансовую «дорожную карту» на 2021 год, её акции выросли на 6,3%. На данный момент компания остаётся одной из немногих, занимающихся как разработкой, так и самостоятельным производством чипов. Разработчики-конкуренты из Qualcomm и Apple полагаются на сторонних производителей.
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По данным Гелсингера, в дальнейшем Intel намерена расширять производство в США и Европе. Основным направлением станет производство компьютерных чипов новейших типов, в отличие от выпуска устаревших и/или специализированных решений конкурентов. По данным компании, у ещё не построенных заводов уже есть заказчики, хотя Intel отказалась назвать их имена.
Если на данный момент в Азии производится более 2/3 передовых чипов, то в будущем баланс должен измениться. Intel намерена выпускать как модели на архитектурах x86, так и ARM, а в качестве партнёра по разработке привлекут американскую же компанию IBM.
При этом, Intel будет даже теснее сотрудничать с конкурентами — TSMC и Samsung, заказывая у них больше субкомпонентов чипов для сохранения низкой себестоимости.
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