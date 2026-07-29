Учёные выяснили, что древние наскальные рисунки в китайской провинции Гуанси сохранились более двух тысячелетий благодаря необычному составу краски. В связующем слое между пигментом и известняком обнаружены белки крови человека и животных.

Древние художники на юге Китая использовали удивительную смесь из извести, красной глины и крови, чтобы создать наскальные рисунки, способные пережить более двух тысяч лет тропических ливней, жары и тайфунов. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая знаменитые петроглифы Хуашань в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Изображение: arkeonews.net

Результаты опубликованы в Journal of Archaeological Science. Учёные проанализировали микроскопические образцы связующего слоя, который удерживает красный пигмент на известняковых скалах. С помощью спектроскопии и протеомного анализа они обнаружили в нём белки крови человека и животных. Исследователи полагают, что эти белки запускали процесс биоминерализации — образования плотных кристаллов карбоната кальция, которые буквально «сращивали» краску с камнем. В лучших образцах слой оказался настолько прочным, что для его отделения от скалы потребовалась дрель.

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Особый интерес вызвало присутствие двух белков — пролактин-индуцируемого и лактотрансферрина. В научной работе авторы предположили, что они могут указывать на использование крови, собранной во время родов или в послеродовой период. Такая практика, возможно, имела ритуальное значение, связанное с плодородием и материнством. Однако учёные признают, что это лишь гипотеза: выделить древнюю ДНК из смеси не удалось из-за щелочной среды извести.

Изображение: arkeonews.net

Петроглифы Хуашань наносят на карту около 80 участков вдоль реки Цзоцзян. Основная панель горы Хуашань содержит почти 1900 фигур на площади около 8000 квадратных метров — это одна из крупнейших коллекций наскальных изображений в мире. Рисунки датируются периодом с V века до н.э. по II век н.э. и приписываются древнему народу луюэ.

Исследование показывает: древние художники для написания своих картин создавали сложный композитный материал. Смешивая обожжённую известь, фосфаты (возможно, из костей или гуано) и кровь, они добивались химической реакции, которая превращала органику в минеральный цемент. Технология была технически сложной, а не просто трудоёмкой. И она продолжает работать спустя два тысячелетия. Органические белки уже исчезли, но созданная с их помощью структура до сих пор удерживает красные фигуры на скалах.