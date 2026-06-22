Экипажи URAL MOTORSPORT завоевали несколько призовых мест и укрепили своё положение в общем зачёте сезона.

12 и 13 июня в Миассе на трассах, предназначенных для соревнований по трак-триалу, состоялся этап «УРАЛьский Рубеж». Для команды завода автомобилей «УРАЛ» эти гонки были крайне важными: они проходили на их домашней «арене». Уральские спортсмены в очередной раз подтвердили свой профессионализм, одержав победу в категории С3 и укрепив позиции в общем зачёте Кубка текущего сезона.

Изображение: uralaz.ru (обработано Grok)

Соревнования собрали сильнейших участников со всей страны. Благодаря должной подготовке как техники, так и пилотов, экипажам Ural Motorsport удалось успешно преодолеть все сложные участки дистанции и показать победные результаты. В категории С3 команда завода заняла полностью пьедестал, а в более крупной объединённой категории С4–С5 также не осталась без наград, завоевав золото и бронзу.

Изображение: uralaz.ru (обработано Grok)





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Особую значимость результатам придаёт общий зачёт, который был подведён по сумме двух предыдущих этапов настоящего сезона. Так призовые места заняли сразу несколько экипажей команды, а это позволило значительно укрепить лидерство.

Изображение: uralaz.ru (обработано Grok)

Капитан команды Виктор Яковлев поздравил всех призёров и победителей с ярким выступлением. Он отметил, что команда завода продолжает держать удерживать первенство в дисциплине трак-триал и задавать высокий темп развития данного спорта в России. По его словам, родные миасские трассы снова раскрыли максимум возможностей техники и мастерства пилотов.