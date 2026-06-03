Хранилище Onkalo вырезано в древних породах на глубине 430 метров. Ожидается, что финский регулятор выдаст лицензию на эксплуатацию до конца июня, после чего объект сможет принимать отработавшее ядерное топливо.

Хранилище расположено в Эурайоки на юго-западе страны, недалеко от АЭС Олкилуото. Оно вырезано в толще древнейших пород возрастом 1,9 миллиарда лет на глубине 430 метров. Разработкой занимается компания Posiva, специализирующаяся на обращении с ядерными отходами. Строительство началось в 2004 году, общая стоимость проекта оценивается примерно в 1 миллиард евро.

Изображение: ChatGPT

Название Onkalo переводится с финского как «пещера». Хранилище рассчитано на приём до 6500 тонн отработавшего топлива, которое производят пять действующих реакторов Финляндии. Отходы будут герметизированы в коррозионно-стойкие медные контейнеры, после чего опущены в скважины, пробурённые непосредственно в скальном массиве. Каждый контейнер окружается бентонитовой глиной — природным материалом, который набухает при контакте с водой и служит дополнительным барьером против просачивания влаги и утечки радиации. После заполнения подземные туннели запечатываются железобетонными конструкциями.

реклама

По заявлениям Posiva, объект спроектирован так, чтобы безопасно изолировать радиоактивные материалы как минимум на 100 тысяч лет. Используемая многослойная система барьеров KBS-3 была разработана в Швеции и считается одним из самых передовых подходов к долгосрочному хранению ядерных отходов.

Хотя хранилище строилось десятилетиями, предстоящее заключение STUK станет ключевым регуляторным рубежом, который переведёт проект из стадии тестирования в промышленную эксплуатацию. Регулятор провёл обширную оценку долгосрочной безопасности, инженерных барьеров, эксплуатационных процедур и свойств бентонитовой глины. Компания Posiva уже завершила основные пусконаладочные работы, включая демонстрацию работы установки инкапсуляции топлива и серию испытаний с нерадиоактивными имитаторами топливных сборок.

Швеция, Франция, Канада, США и другие страны десятилетиями изучают возможность создания глубинных геологических хранилищ как предпочтительного решения для утилизации высокорадиоактивных отходов. Однако ни одна страна до сих пор не открыла коммерческий объект для постоянного захоронения отработавшего ядерного топлива. Генеральный директор оператора АЭС Teollisuuden Voima Филипп Бордарье заявил AFP, что надеется запустить хранилище либо в конце 2026 года, либо, что более вероятно, в начале 2027 года.