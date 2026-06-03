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В Китае запущена первая электростанция на отходах тепла с использованием сверхкритического CO₂
Проект Carbon One мощностью 30 МВт работает на базе сталелитейного завода в провинции Гуйчжоу. Установки утилизируют промышленное тепло, преобразуя его в электричество, и не требуют традиционных паровых турбин.
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Китайская государственная ядерная корпорация CNNC объявила о полном вводе в эксплуатацию энергоустановки, работающей на сверхкритическом диоксиде углерода. 30 мая 2026 года второй энергоблок мощностью 15 МВт был подключён к сети на территории сталелитейного комбината Shougang Shuicheng в городе Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу). Таким образом, общая мощность проекта Carbon One (также известного как Chaotan One) достигла 30 МВт.

Изображение: interestingengineering.com

Вместо традиционного водяного пара в качестве рабочего тела здесь используется углекислый газ, переведённый в сверхкритическое состояние — особую фазу, в которой вещество проявляет свойства и жидкости, и газа. Это позволяет передавать энергию с гораздо более высоким КПД. По сравнению с классическими паровыми системами, оборудование получается компактнее, а термическая эффективность выше.

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Технология разработана Институтом ядерной энергетики (входит в структуру CNNC) совместно с партнёрами Jigang International и Shougang Shuicheng Steel. Изначально знания о сверхкритических циклах CO₂ накапливались при создании реакторов нового поколения, а затем были адаптированы для утилизации тепла в энергоёмкой промышленности — в данном случае при выплавке стали.

Изображение: interestingengineering.com

Первый блок станции заработал ещё 20 декабря 2025 года. За пять с лишним месяцев непрерывной эксплуатации он подтвердил заявленные характеристики: все показатели достигли или превысили проектные значения. В CNNC отмечают, что длительная работа также доказала надёжность основного оборудования и устойчивость всей системы при различных нагрузках.

Второй агрегат прошёл всестороннюю настройку и тестирование перед подключением к энергосети. Теперь демонстрационная установка вышла на полную проектную мощность. Разработчики заявляют, что успешный запуск второго блока окончательно подтверждает техническую и коммерческую состоятельность метода генерации электроэнергии на основе утилизации бросового тепла с помощью сверхкритического CO₂.

#инновации #переработка #переработка отходов #зелёная энергетика #переработка газа #переработка отходов электронной промышленности #carbon one #shougang shuicheng
Источник: interestingengineering.com
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