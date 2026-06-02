This_is_the_way
NASA оснастило пожарные бульдозеры датчиками тепла из хозяйственных магазинов
NASA создало простую и дешёвую систему теплового оповещения для бульдозеров, которые расчищают путь огню. Датчик из доступных деталей мигает лампочкой в кабине, когда жара становится смертельной.
Работа на передовой лесного пожара всегда связана с риском. Но теперь у водителей бульдозеров, которые срезают растительность прямо перед кромкой огня, появляется дополнительная защита. Инженеры NASA разработали и установили на так называемые «пожарные бульдозеры» (fire dozers) недорогие тепловые сенсоры. Самое удивительное: система почти целиком собрана из того, что продаётся в обычном хозяйственном магазине.

Зачем это нужно? Современные бульдозеры всё чаще оснащают защитными кабинами — они спасают оператора от открытого пламени, но одновременно мешают чувствовать, насколько сильно нагрелся воздух снаружи. Водитель может просто не заметить, что оказался в смертельно опасной зоне.

Датчик NASA решает проблему гениально просто. В его основе — обычная термопара, такая же стоит в духовке домашней плиты. Её подключают к светодиодной лампочке внутри кабины. Питание идёт от стандартных пальчиковых батареек типа AA. Как только температура поднимается до критического порога, лампочка начинает мигать. Сигнал однозначный: немедленно уезжать.

Простота оборачивается огромным практическим преимуществом. Райан Уэйд, научный сотрудник Университета Алабамы в Хантсвилле, приводит характерный пример: во время установки первого датчика выяснилось, что не хватает одной детали. Вместо того чтобы ждать неделями поставки из исследовательского центра NASA, команда просто спустилась в ближайший хозяйственный магазин и купила нужную мелочь за копейки.

Испытания уже подтвердили эффективность. Итан Барретт, аналитик по пожарам Лесной комиссии Алабамы, сообщил, что устройства работают «именно так, как задумано». Власти штата планируют оснастить такими датчиками весь парк бульдозеров.

Проект реализован в рамках программы NASA FireSense. У неё двойная цель: немедленно помочь наземным бригадам в приближающийся сезон пожаров и заодно собрать с десятков машин точные данные об интенсивности горения прямо из эпицентра. Чем больше бульдозеров выйдет на линию огня с такими датчиками, тем больше NASA узнает о поведении реальных пожаров.

#сша #nas #пожарная безопасность #ноу-хау #бульдозеры #пожарная техника #пожарная служба #датчик температуры
Источник: popsci.com
