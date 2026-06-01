This_is_the_way
ASRock представила Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark: на разгоне частота достигает 2920 МГц
Новая видеокарта ASRock выполнена в тёмной цветовой гамме, тогда как прошлые модели Steel Legend были белыми или светло-серыми. Частота в режиме разгона достигает 2920 МГц, что заметно выше эталонных значений.
Компания ASRock представила собственную версию свежей видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE. Модель получила название Steel Legend Dark и заметно отличается от привычной линейки Steel Legend. Если раньше эти карты выпускались в бело-серых тонах, то новая модель выполнена в чёрно-серой гамме, что придаёт ей более строгий и агрессивный вид.

Новинка базируется на урезанном чипе NAVI 48. Видеокарта оснащена 48 вычислительными блоками, 48 ядрами для трассировки лучей, 96 блоками искусственного интеллекта и 12 гигабайтами видеопамяти с 192-битной шиной. Изначально Radeon RX 9070 GRE была доступна только в Китае, но теперь выходит на мировой рынок.

Что касается охлаждения, ASRock установила три вентилятора собственной конструкции Striped Ring, а также использует рёбра радиатора с изменяемым углом наклона (Air Deflecting Fin) и теплотрубки Ultra-fit Heatpipe. С обратной стороны карта оснащена усиленной металлической пластиной с логотипом Steel Legend. На боковой стороне предусмотрена зона подсветки RGB, которая настраивается через приложение ASRock Polychrome Sync.

Главное техническое отличие новой модели — повышенная тактовая частота. В режиме разгона (boost) карта достигает 2920 МГц, что заметно выше, чем у эталонной версии. Впрочем, серьёзного отрыва от референсного образца в реальных задачах ожидать не стоит.

По данным AMD, Radeon RX 9070 GRE в среднем на 22% быстрее, чем GeForce RTX 5060 Ti с 16 гигабайтами памяти, при тестировании в 40 играх. При этом сравнивать новинку напрямую с GeForce RTX 5070 компания не стала, хотя обе карты стоят одинаково — 549 долларов. Стоит отметить, что из-за общего роста цен на компоненты (так называемый RAMpocalypse) обычная Radeon RX 9070 уже превысила отметку в 600 долларов, поэтому выпуск более доступной версии GRE за 549 долларов выглядит логичным шагом.

Источник: wccftech.com
