This_is_the_way
В США разработали робот-шар на 20 ногах — даже после потери нескольких ног он продолжит движение
Инженеры Университета Дьюка разработали робота Argus, не похожего ни на одно животное. Его форма и движение подчинены не биологии, а физике. У него нет верха и низа, он видит во всех направлениях и сохраняет проходимость даже после потери нескольких ног.
Американские инженеры представили робота, который выглядит как нечто среднее между морским ежом и инопланетным организмом. Argus (названный в честь стоглазого великана из греческой мифологии) представляет собой сферу с 20 ногами, каждая из которых оснащена камерой. У робота нет верха, низа, левой или правой стороны. Он может мгновенно двигаться в любом направлении и одновременно видеть всё вокруг.

Изображение: popsci.com

Разработчики из Университета Дьюка утверждают, что Argus является первым представителем нового класса «динамически симметричных машин». Статья о нём опубликована в журнале Science Robotics.

Главная особенность робота — не в количестве ног, а в принципе движения. Обычных роботов создают по образу животных: собаки быстры вперёд, но медленны назад; люди устойчивы, но неповоротливы. Argus же спроектирован на основе фундаментальной физики. Его создатели стремились к «динамической симметрии» — способности генерировать усилие и ускорение с одинаковой мощностью в любом направлении.

В ходе испытаний Argus показал необычные способности. Он легко передвигается по песку, гравию, мокрой поверхности и лесу, может взбираться по узким стенам наподобие прыжка в видеоиграх. Но самым впечатляющим остаётся его живучесть. Даже если роботу сломать несколько ног, он перераспределяет вес и продолжает движение. Вы можете буквально оторвать ему конечности — он всё равно будет ползти к цели.

«Наблюдать за движением Argus — это не похоже на наблюдение за любым другим роботом, с которым мы работали. Первый раз, когда мы увидели, как он перемещается между деревьями по пересечённой местности даже после сильных столкновений, мы поняли: это нечто иное», — говорит соавтор исследования Цзясюнь Лю.

Любопытно, что проект финансировало DARPA. Это оборонное агентство Пентагона, известное разработкой технологий двойного назначения. Какие именно задачи будет решать Argus, пока не уточняется. Но сами инженеры называют свою главную цель — расширение границ возможного в механике и робототехнике.

#сша #робототехника #youtube #инженерия #ноу-хау #argus #робаксы #science robotics #интересные разработки
Источник: popsci.com
