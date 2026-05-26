Рептилия Labrujasuchus expectatus передвигалась на двух ногах, имела беззубый клюв и миниатюрные передние конечности.

Название Labrujasuchus expectatus переводится как «ожидаемый ведьмин крокодил». Первая часть отсылает к Ranchos de los Brujos («Ранчо ведьм») — старинному испанскому прозвищу места раскопок. Легенда гласит, что в XIX веке местные скотоводы использовали это пугающее имя, чтобы отпугивать людей от своих тайных операций. Видовое название expectatus («ожидаемый») указывает на то, что палеонтологи предсказывали существование этого промежуточного вида, поскольку уже были известны более ранние и более поздние представители той же группы.

Изображение: Grok

Labrujasuchus относится к семейству Shuvosauridae — группе древних родственников крокодилов, которые эволюционировали в сторону двуногого образа жизни. В отличие от современных крокодилов, это существо передвигалось на двух ногах, имело крошечные передние конечности и беззубый клюв, напоминающий птичий. По своему внешнему виду оно больше походило на страусоподобных динозавров мелового периода, хотя не состояло с ними в прямом родстве. Учёные называют это явление конвергентной эволюцией, когда неродственные группы независимо приходят к сходным анатомическим решениям.

Триасовый период, когда жил Labrujasuchus, был временем активных эволюционных экспериментов. Рептилия делила свою экосистему с такими необычными существами, как древесный Drepanosaurus (с когтем, похожим на ленивчий, и цепким хвостом) и бронированный водный Vancleavea. Как отметил ведущий автор исследования доктор Алан Тёрнер, двуногость — необычный путь для родственников крокодилов, но он хорошо известен по динозаврам и позднейшим птицам, и эта стратегия оказалась успешной для данных животных.

Соавтор исследования доктор Нейт Смит, директор Института динозавров Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, добавил, что находка наглядно демонстрирует, как работает палеонтологическая летопись. Обнаружение одного шувозавра из раннего триаса и другого из позднего заставляло учёных предполагать существование промежуточных форм, и эти ожидания оправдались.