Инженеры из Вюрцбургского университета (Германия) создали колёса, которые движутся не по кругу, а по восьмёрке. Принцип подсмотрели у африканского песчаного сцинка (Scincus scincus) — ящерицы, которая буквально плавает в толще песка.

Песок ведёт себя и как твёрдое тело, и как жидкость. Обычные круглые колёса на нём пробуксовывают, теряют устойчивость и могут застрять. Особенно опасно это на Красной планете, где нет службы эвакуации.

Песчаный сцинк обитает в пустыне Сахара. На поверхности он передвигается на маленьких ногах, а под песком — извивается всем телом. Рентгеновская съёмка показала, что ящерица гребёт волнообразными движениями, как рыба в воде. В 2011 году инженеры из Технологического института Джорджии уже делали робота, подражающего сцинку. Немецкая команда пошла дальше — перенесла принцип на колёсную базу.

Каждое колесо марсохода описывает в песке восьмёрку. Оно не только толкает аппарат вперёд, но и создаёт боковые усилия, которые стабилизируют движение. На тестовом треке с рыхлым грунтом такая конструкция оказалась устойчивее обычных круглых колёс.

Первый прототип вышел слишком тяжёлым и просто утопал в песке. Во второй версии инженеры увеличили ширину каждого колеса и уменьшили массу всей платформы. В итоге ровер прошёл дистанцию и даже развернулся, оставив за собой синусоидальные следы.

Учёные признают, что до установки таких колёс на настоящий марсоход далеко. Нужно повысить управляемость, учесть влияние научной нагрузки и различных типов slippage. Тем не менее, сама идея обещает решить проблему передвижения по песчаным дюнам — как на Земле, так и на других планетах.