This_is_the_way
Хакер из Германии взломал робота-газонокосилку и направил её на человека
Хакер Андреас Макрис из Германии удалённо перехватил управление Yarbo — полутораметровым аппаратом весом 90 килограммов. Он заставил газонокосилку наехать на журналиста The Verge, который лежал на земле.

Журналист Шон Холлистер добровольно лёг под колёса роботизированной газонокосилки. В этот момент хакер из Германии находился за тысячи километров. Нажатие кнопки аварийной остановки на корпусе не помогало — хакер мог снова запустить машину.

Изображение: futurism.com

Макрис обнаружил, что все устройства Yarbo имеют одинаковый заводской пароль. Он создал карту с метками более 11 тысяч роботов по всему миру. Хакер также мог получить адреса электронной почты владельцев, пароли от Wi‑Fi и GPS-координаты их домов.

Даже смена пароля не спасала. При каждом обновлении прошивки робот сбрасывал настройки на заводские. Более того, код для удалённого доступа зашит в устройство намеренно и не отключается владельцем.

Хакер предупреждал компанию Yarbo, но там заявили, что роботы «полностью безопасны». Тогда Макрис связался с журналистом. Холлистер позволил газонокосилке наехать на себя. После публикации статьи производитель признал проблему и пообещал исправления.

История напоминает сценарий фильма ужасов. 90‑килограммовая машина с вращающимися ножами, которой управляет хакер за океаном. Полицейские не сразу поймут, что газонокосилка была взломана. Хорошо, что этот парень обратил на эту проблему внимание.

#германия #хакер #курьезные новости #газонокосилка #газонокосилка-робот #yarbo
Источник: futurism.com
