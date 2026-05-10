Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что 20 российских специалистов остаются на площадке сооружения и ещё четверо в Тегеране. Росатом продолжает изготавливать оборудование для второго и третьего блоков.

Алексей Лихачев рассказал о текущей ситуации на АЭС Бушер в Иране. По его оценке, обстановка остается спокойной. На строительной площадке присутствуют 20 наших соотечественников. Еще четверо россиян работают в столичном офисе. Восьмого мая в СМИ появились сообщения о взаимных ударах между американскими и иранскими военными. Однако атаки на объекты в районе атомной станции не зафиксированы.

Источник: strana-rosatom.ru

Первый энергоблок продолжает функционировать без снижения мощности — 100 процентов. Примерно 2200 человек из иранских подрядных организаций уже вернулись на строительство. Сейчас основные усилия направлены на армирование и бетонирование второго энергоблока. Количество иранского персонала постепенно увеличивается.

Росатом не снижает приоритет проекта. Российские заводы продолжают выпускать оборудование. Для второго блока реактор готов более чем на 60 процентов, парогенераторы — наполовину. Отправку ключевого оборудования планируют начать в 2027 году. Также ведется отливка и ковка заготовок для третьего энергоблока.

Лихачев подчеркнул, что госкорпорация готова вернуть всех российских сотрудников в Иран, как только исчезнет угроза возобновления конфликта.

Ситуация на Бушере остается относительно стабильной, что обнадеживает. Первый блок работает без сбоев. При этом важно, что иранские рабочие возвращаются на стройку — экономические интересы берут верх над страхами.