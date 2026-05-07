NASA и Lockheed Martin показали видео испытаний экспериментального сверхзвукового самолёта X-59, который выполняет резкие манёвры на дозвуковой скорости (около 0,95 Маха) перед переходом к сверхзвуку. Машина спроектирована так, чтобы создавать не громкий хлопок (как Concorde), а тихий «удар» громкостью с закрываемую дверь автомобиля.

Аэрокосмическое агентство NASA и компания Lockheed Martin опубликовали видео с новыми испытаниями экспериментального сверхзвукового самолёта X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST). Ролик запечатлел, как машина выполняет резкие наборы высоты и точные развороты над пустыней Мохаве в Калифорнии.

X-59 создаётся с 2010-х годов — его главная особенность в том, что он должен преодолевать звуковой барьер бесшумно, без оглушительного хлопка (как у Concorde). Публике самолёт впервые показали в январе 2025 года, а первый дозвуковой полёт состоялся в октябре того же года. С тех пор машина поднималась в воздух ещё девять раз.

Новейший тест прошёл 14 апреля. На этот раз инженеры Lockheed снимали полёт с земли. Самолёт не достиг сверхзвуковой скорости — на видео он идёт на дозвуке (около 0,95 Маха, или примерно 1175 км/ч). Но видно, что машина уверенно маневрирует и готова к следующему этапу.

«X-59 продолжит проверять характеристики как на высоких и быстрых режимах, так и на низких и медленных, — сообщили в Lockheed. Затем команда быстро перейдёт к сверхзвуковым скоростям, и как следствие, к проектным параметрам. Значения заложены следующие: высота около 17000 м и скорость примерно 1,4 Маха. Там самолёт впервые создаст тихий сверхзвуковой «хлопок».





В расчётном режиме X-59 будет разгоняться до 1,5 Маха (около 1590 км/ч) и поддерживать крейсерскую скорость 1,42 Маха (около 1510 км/ч) на высоте 16,7 км. Уровень шума от его сверхзвукового удара оценивается приблизительно как хлопок автомобильной двери — примерно в 16 раз тише, чем у Concorde.

Хотя разработчики позиционируют X-59 как шаг к возрождению сверхзвуковой коммерческой авиации, военные тоже присматриваются к этим технологиям, но детали пока держат в секрете.



