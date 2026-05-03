Японская компания, известная своими высокотехнологичными биде, вложила 190 миллионов долларов в производство керамических деталей для чипов. Акции подскочили на 18% до максимума с 2021 года.

Компания Toto, которую весь мир знает по унитазам с подогревом, подсветкой, сушкой и автоматическим спуском, оказалась в центре ИИ-бума. Секрет не в сантехнике. Toto — второй в мире производитель электростатических фиксаторов, которые держат чипы флеш-памяти NAND на месте во время производства. Когда взлетел спрос на чипы для искусственного интеллекта, взлетел и спрос на эти детали.

На прошлой неделе Toto объявила об инвестициях в 190 миллионов долларов в укрепление производства полупроводниковых компонентов и в исследования. Акции компании взлетели на 18 процентов.

Ситуация парадоксальная. Основной бизнес Toto — сантехника, сейчас проседает. Из‑за ближневосточного кризиса цены на пластик и клей взлетели, и в середине апреля производитель был вынужден приостановить приём новых заказов на унитазы. Но ИИ-отрасль подхватила компанию. Сегодня продажа деталей для чипов приносит больше половины прибыли Toto.

История Toto — это наглядный пример того, как неочевидная компания может выиграть от бума нейросетей. Никто не думал, что «хайп вокруг ИИ» поднимет акции производителя унитазов, но реальность оказалась богаче. Toto нашла свою нишу много лет назад, когда никто не слышал про ChatGPT. Сейчас это приносит плоды.