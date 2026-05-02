4 мая 2026 года Банк России выпускает 10‑рублёвую монету из серии «Города трудовой доблести», посвящённую Коломне. На оборотной стороне изображены миномёты, сконструированные Борисом Ивановичем Шавыриным.

Борис Шавырин окончил МВТУ имени Баумана ещё до войны. Он рано понял, что миномёты могут стать грозным оружием на поле боя. Его расчёты подтвердились в боях на Халхин-Голе. К 1941 году под его руководством сложилась стройная система калибров: от 50‑миллиметрового ротного до 120‑миллиметрового полкового миномёта.

11 апреля 1942 года Государственный комитет обороны принял решение о создании в Коломне Специального конструкторского бюро гладкоствольной артиллерии. Сейчас это КБ машиностроения, входящее в состав Госкорпорации Ростех. Начальником и главным конструктором бюро назначили Бориса Шавырина. Новый центр объединил лучших инженеров страны и позволил резко ускорить разработку новых миномётов.

В разгар Великой Отечественной войны фронту потребовался упрощённый 120‑миллиметровый миномёт, который можно было бы выпускать в огромных количествах. Шавырин справился с задачей за месяц. Он сумел снизить трудоёмкость изготовления почти вдвое. За все годы войны советская промышленность дала фронту более 350 тысяч миномётов, и значительная их часть создавалась при участии коломенских конструкторов.

Памятная монета серии «Города трудовой доблести» — это не просто нумизматический знак, а дань уважения труженикам тыла и конструкторам, которые ковали победу. Изображение миномётов Шавырина напоминает о том, какой вклад внесло оружие коломенских инженеров в разгром врага. Сегодня подобные проекты растягиваются на годы. Немцы, по имеющимся данным, охотно использовали трофейные «шавыринские» миномёты. Это лучшая оценка качества. Скорее всего, монета будет востребована у коллекционеров.