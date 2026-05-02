Борис Шавырин окончил МВТУ имени Баумана ещё до войны. Он рано понял, что миномёты могут стать грозным оружием на поле боя. Его расчёты подтвердились в боях на Халхин-Голе. К 1941 году под его руководством сложилась стройная система калибров: от 50‑миллиметрового ротного до 120‑миллиметрового полкового миномёта.
Изображение: rostec.ru
11 апреля 1942 года Государственный комитет обороны принял решение о создании в Коломне Специального конструкторского бюро гладкоствольной артиллерии. Сейчас это КБ машиностроения, входящее в состав Госкорпорации Ростех. Начальником и главным конструктором бюро назначили Бориса Шавырина. Новый центр объединил лучших инженеров страны и позволил резко ускорить разработку новых миномётов.
В разгар Великой Отечественной войны фронту потребовался упрощённый 120‑миллиметровый миномёт, который можно было бы выпускать в огромных количествах. Шавырин справился с задачей за месяц. Он сумел снизить трудоёмкость изготовления почти вдвое. За все годы войны советская промышленность дала фронту более 350 тысяч миномётов, и значительная их часть создавалась при участии коломенских конструкторов.
Памятная монета серии «Города трудовой доблести» — это не просто нумизматический знак, а дань уважения труженикам тыла и конструкторам, которые ковали победу. Изображение миномётов Шавырина напоминает о том, какой вклад внесло оружие коломенских инженеров в разгром врага. Сегодня подобные проекты растягиваются на годы. Немцы, по имеющимся данным, охотно использовали трофейные «шавыринские» миномёты. Это лучшая оценка качества. Скорее всего, монета будет востребована у коллекционеров.