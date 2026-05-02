Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Минометы Шавырина изобразили на памятной монете с Коломной
4 мая 2026 года Банк России выпускает 10‑рублёвую монету из серии «Города трудовой доблести», посвящённую Коломне. На оборотной стороне изображены миномёты, сконструированные Борисом Ивановичем Шавыриным.

Борис Шавырин окончил МВТУ имени Баумана ещё до войны. Он рано понял, что миномёты могут стать грозным оружием на поле боя. Его расчёты подтвердились в боях на Халхин-Голе. К 1941 году под его руководством сложилась стройная система калибров: от 50‑миллиметрового ротного до 120‑миллиметрового полкового миномёта.

Изображение: rostec.ru

11 апреля 1942 года Государственный комитет обороны принял решение о создании в Коломне Специального конструкторского бюро гладкоствольной артиллерии. Сейчас это КБ машиностроения, входящее в состав Госкорпорации Ростех. Начальником и главным конструктором бюро назначили Бориса Шавырина. Новый центр объединил лучших инженеров страны и позволил резко ускорить разработку новых миномётов.

В разгар Великой Отечественной войны фронту потребовался упрощённый 120‑миллиметровый миномёт, который можно было бы выпускать в огромных количествах. Шавырин справился с задачей за месяц. Он сумел снизить трудоёмкость изготовления почти вдвое. За все годы войны советская промышленность дала фронту более 350 тысяч миномётов, и значительная их часть создавалась при участии коломенских конструкторов.

Памятная монета серии «Города трудовой доблести» — это не просто нумизматический знак, а дань уважения труженикам тыла и конструкторам, которые ковали победу. Изображение миномётов Шавырина напоминает о том, какой вклад внесло оружие коломенских инженеров в разгром врага. Сегодня подобные проекты растягиваются на годы. Немцы, по имеющимся данным, охотно использовали трофейные «шавыринские» миномёты. Это лучшая оценка качества. Скорее всего, монета будет востребована у коллекционеров.

#россия #ростех #артиллерия #монеты #миномёт #коломна #нумизматика #памятные монеты #шавырин
Источник: rostec.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
В Google TV появятся ИИ-функции Gemini
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
Металлоискатель нашёл в Дании редкую золотую брошь железного века
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
В Китае прекратили лицензирование роботакси после инцидента с Baidu

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter