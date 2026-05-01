This_is_the_way
Китай представил суперкомпьютер LineShine с 47000 процессоров производительностью 2 экзафлопса
Национальный суперкомпьютерный центр в Шэньчжэне анонсировал систему LineShine, полностью собранную из отечественных компонентов. Установка включает 20 480 вычислительных узлов, каждый оснащён двумя CPU LX2 на архитектуре ARMv9. После полного развёртывания производительность должна достичь 2 экзафлопс.

Презентация прошла на отраслевом совещании по развитию национальных вычислительных мощностей. Директор центра Лу Ютун заявил, что проект реализуется поэтапно и не использует импортные решения. На первом этапе задействовано 100 серверов Huawei Kunpeng с суммарным количеством ядер 12800. Второй этап предполагает установку десятков тысяч CPU, высокоскоростной сети и больших систем хранения.

Изображение: https://interestingengineering.com

Согласно техническому описанию, полная конфигурация состоит из 20 480 узлов. Каждый укомплектован двумя процессорами LX2 на архитектуре ARMv9 и 128 гигабайтами памяти. Пиковая производительность оценивается в 2 экзафлопса. Система имеет плотную структуру соединений и высокую пропускную способность каналов. Представитель научно-технического бюро Шэньчжэня Ли Сяоли назвала проект "демонстрацией полной самодостаточности на всех уровнях вычислительного стека".

LineShine позиционируется как гибридная платформа: она должна обслуживать как классические научные и инженерные расчёты (молекулярная динамика, гидродинамика, материаловедение, климатические модели), так и задачи обучения больших нейросетей. В отличие от западных систем, где доминирует GPU-ускорение, китайская разработка полностью опирается на CPU.

Развёртывание LineShine вписывается в долгосрочную стратегию Китая по созданию независимой высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры. Полные сроки ввода в эксплуатацию не раскрываются.

Заявленные 2 экзафлопса выглядят амбициозно, особенно для системы, собранной без использования передовых графических ускорителей. Реальная производительность будет ясна только после независимых тестов. Однако важен сам факт: Китай последовательно наращивает вычислительные мощности на собственной компонентной базе. Переход на ARMv9 и масштабирование до десятков тысяч узлов, скорее всего, вполне решаемая для Китая задача. Главный риск состоит в производительности на реальных приложениях, особенно тех, что завязаны на смешанные вычисления и специфические библиотеки. Но даже если пиковые цифры окажутся несколько завышены, сам проект демонстрирует устойчивость китайской технологической политики.

#китай #gpu #cpu #кнр #китайские процессоры #суперкомпьтеры #китайские новинки #экзафлопс #экзафлопсные суперкомпьютеры
Источник: interestingengineering.com
