This_is_the_way
Выдача разрешений на перевозки в Китай из УрФО выросла на 88%, а в Турцию сократилась на 86%
При этом растёт не только объём перевозок, но и число участников, работающих на китайском направлении. Также усиливается присутствие китайских перевозчиков на дорогах Урала.

По словам председателя комитета Уральской торгово-промышленной палаты по транспорту и экспедированию Георгия Шпрейера, Китай сегодня стал безусловным приоритетом для уральских перевозчиков. Причина переориентации с турецкого направления — длительность рейсов и их низкая рентабельность. Даже те компании, которые активно работали на маршрутах в Турцию до 2022 года, сейчас переключились на китайский рынок.

Изображение: Grok ai

При этом растёт не только объём перевозок, но и число участников, работающих на китайском направлении. Одновременно усиливается присутствие китайских перевозчиков на дорогах Урала — они всё чаще забирают грузы напрямую, без привлечения местных компаний.

Ключевым ограничением для дальнейшего роста остаётся пропускная способность пограничного перехода в Маньчжурии. В настоящее время он пропускает около 430–480 транспортных средств в сутки. После завершения реконструкции этот показатель планируется увеличить до 2,4 тысячи автомобилей в сутки, что может снять существующее узкое горлышко.

Рост на 88% в Китай и обвал на 86% в Турцию — признаки структурной перестройки уральской логистики. Китайское направление в нынешних реалиях оказалось экономически привлекательнее, тогда как турецкие рейсы потеряли смысл из-за дальности, низкой маржи, и возможно, политических причин. Главный сдерживающий фактор — переход в Маньчжурии, но он похоже, вскоре решится.

#россия #китай #ржд #урал #товарооборот #грузовая техника #грузовая логистика #таможенное оформление #товарооборот между россией и китаем #маньчжурия
Источник: rzd-partner.ru
