Деревья в Хиросиме и Нагасаки выжили после атомной бомбы благодаря врожденным механизмам защиты ДНК и антиоксидантной системе. Растения в Чернобыле – наоборот адаптировались к хроническому облучению поколениями.

После взрывов в 1945 году некоторые эксперты предсказывали, что растительность не восстановится в этих районах более 75 лет. Однако уже через несколько месяцев из земли полезли ростки. Сегодня в центре Хиросимы растут так называемые хибакудзюмоку — «деревья, пережившие атомную бомбу». Новый обзор, опубликованный в Progress in Biophysics and Molecular Biology, анализирует, как растениям удалось выжить в условиях острого радиационного удара.

В зонах отчуждения Чернобыля и Фукусимы растения страдают от хронического облучения низкой интенсивности. В Хиросиме и Нагасаки удар был острым и сверхмощным (до 240 Гр, при этом смертельная для человека доза начинается от 5 Гр), но уровень радиации быстро падал. Механизмы выживания в этих двух сценариях принципиально разные.

Обзор предполагает, что выживание обеспечила не эволюционная адаптация поколений (как в Чернобыле), а врождённые механизмы, которые уже были у растений: мощная система восстановления ДНК, антиоксидантная защита и защитные морфологические структуры. Например, гинкго билоба (самое древнее из ныне живущих видов деревьев), плакучая ива и японский каркас проросли из защищенных семян. Японская серебристая трава восстановилась из корневищ, сохранённых почвой.

Авторы призывают изучать хибакудзюмоку на генетическом и эпигенетическом уровне, чтобы перейти от гипотез к точному пониманию механизмов. В эпоху растущего антропогенного давления эти данные могут дать ключ к прогнозированию экологической устойчивости в будущем.