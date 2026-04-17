This_is_the_way
Сатирическая банкнота 1837 года с издёвкой над президентом США Джексоном продана за $4800
Шутейные банкноты – не современное изобретение. И подобные изделия прошлого сегодня имеют уже совсем не шуточную стоимость.

Аукционный дом Stack‘s Bowers Galleries продал редкую сатирическую банкноту «Great Loco Foco Juggernaut» за 4800 долларов. Она была отпечатана в 1837 году для высмеивания тогдашнего президента США Эндрю Джексона (Andrew Jackson) и его банковской политики, которая привела к панике 1837 года и затяжной экономической депрессии (так называемая эпоха тяжелых времен 1832–1844 годов).

Купюра Great Loco Foco Juggernaut. Изображение: www.popsci.com

На банкноте президент Джексон изображен в виде императора с флагом Конституции и жезлом права вето. Это отсылка к его «кухне» — неформальной группе советников. Вице-президент Мартин Ван Бюрен (Martin Van Buren) нарисован в виде кота, тянущего повозку «мощностью 2000 ослов», символизирующую партию Локофоко (радикальное крыло демократов). В другом углу Джексон показан старой девой, попирающей «голоса Конгресса, права народа и здравый смысл».

Эндрю Джексон выступал против центрального банка, что усилило местные банки с менее жёстким регулированием. Они выдавали слишком много кредитов на покупку земли на Западе. Когда федеральное правительство потребовало платить золотом и серебром, многие банки рухнули. В обращении остались только необеспеченные бумажные деньги (их называли «шинплейстеры» — «пластыри на голенище», потому что их клали в обувь для сухости). Сатирические банкноты высмеивали эту политику.

Сатирический доллар Дика Грегори. Изображение: Изображение: www.popsci.com

Гравюру подписал Дэвид Клейпул Джонстон. Это бостонский художник и актёр, один из самых известных карикатуристов своей эпохи. Традиция использовать деньги для политической сатиры достаточно древняя. Во времена Римской империи практиковали damnatio memoriae — стирание портретов непопулярных императоров с монет. В 1968 году активист Дик Грегори (Dick Gregory) выпустил сатирические доллары со своим портретом. Когда Секретная служба спросила его о подделке, Грегори ответил: «Никто, кто выглядит как я, никогда не будет на настоящих деньгах».

#сша #деньги #аукцион #интересные новости #банкнота #great loco foco juggernaut #политическая сатира #сатира
Источник: popsci.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

OgoGoLog
15:09
Плохо видел, значит, папкин эксперт
Рубль укрепился к доллару до максимума с весны 2023 года
Игнатий Цукергохер
14:42
Могли бы - сделали
Intel может продлить жизнь платформы LGA1700 еще одним обновлением Raptor Lake
CD-Vega
14:03
сам и отвечу : голимый копипаст от 29 июля 2025, вторник 10:00 Андрей Понкратов - проходим мимо
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Waramagedon
13:54
тысячи азиатов в в столицах говорят об обратном.
Мотивация и стремление вперёд в России царской эпохи на примере жизни Николая Кобелькова
Waramagedon
13:41
в каких банках как то по другому?
В России банки и операторов связи вскоре обяжут возвращать деньги жертвам мошенников
sNQ
13:40
пора уже вентиляторы лепить на коннектор, ахаха
GIGABYTE представила новые блоки питания GAMING с защитой коннектора 12V-2x6 от перегрева
Waramagedon
13:40
похмеляйся и учи законы, а не ересь навальнят.
В России банки и операторов связи вскоре обяжут возвращать деньги жертвам мошенников
KAA
13:38
Возможно текущая ситуация подтолкнет производителей процессоров к новой стратегии, при выпуски нового сокета не прекращать работу со старым, а вести одновременно несколько сокетов, выпуская для каждог...
Intel может выпустить новую линейку поцессоров Raptor Lake для сокета LGA1700 в 2027 году
Иван Фролов
13:37
Назад в будущее! ))))
«Известия»: 10 млн россиян могут привлечь внимание налоговой службы
CD-Vega
13:34
странный итог, если сравнить мою inspire которая ограничена 180W (питание на одну линию меньше) получается уделываю версию gaming в тесте 3DMark Steel Nomad 3989
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
