Шутейные банкноты – не современное изобретение. И подобные изделия прошлого сегодня имеют уже совсем не шуточную стоимость.

Аукционный дом Stack‘s Bowers Galleries продал редкую сатирическую банкноту «Great Loco Foco Juggernaut» за 4800 долларов. Она была отпечатана в 1837 году для высмеивания тогдашнего президента США Эндрю Джексона (Andrew Jackson) и его банковской политики, которая привела к панике 1837 года и затяжной экономической депрессии (так называемая эпоха тяжелых времен 1832–1844 годов).

Купюра Great Loco Foco Juggernaut. Изображение: www.popsci.com

На банкноте президент Джексон изображен в виде императора с флагом Конституции и жезлом права вето. Это отсылка к его «кухне» — неформальной группе советников. Вице-президент Мартин Ван Бюрен (Martin Van Buren) нарисован в виде кота, тянущего повозку «мощностью 2000 ослов», символизирующую партию Локофоко (радикальное крыло демократов). В другом углу Джексон показан старой девой, попирающей «голоса Конгресса, права народа и здравый смысл».

Эндрю Джексон выступал против центрального банка, что усилило местные банки с менее жёстким регулированием. Они выдавали слишком много кредитов на покупку земли на Западе. Когда федеральное правительство потребовало платить золотом и серебром, многие банки рухнули. В обращении остались только необеспеченные бумажные деньги (их называли «шинплейстеры» — «пластыри на голенище», потому что их клали в обувь для сухости). Сатирические банкноты высмеивали эту политику.

Сатирический доллар Дика Грегори. Изображение: Изображение: www.popsci.com

Гравюру подписал Дэвид Клейпул Джонстон. Это бостонский художник и актёр, один из самых известных карикатуристов своей эпохи. Традиция использовать деньги для политической сатиры достаточно древняя. Во времена Римской империи практиковали damnatio memoriae — стирание портретов непопулярных императоров с монет. В 1968 году активист Дик Грегори (Dick Gregory) выпустил сатирические доллары со своим портретом. Когда Секретная служба спросила его о подделке, Грегори ответил: «Никто, кто выглядит как я, никогда не будет на настоящих деньгах».