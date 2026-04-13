Атмосферный учёный Перри Самсон попал в торнадо в Канзасе в 2008 году. Недавно он рассказал об этом происшествии в своём интервью Live Science.

В 2008 году атмосферный физик Перри Самсон из Мичиганского университета помогал студентам проводить полевые исследования штормов в Канзасе. Один из штормов неожиданно превратился в торнадо и затянул его внутрь. О своих ощущениях учёный рассказал Live Science.

Группа заметила, что облако начало вращаться. Торнадо сформировался к югу от них и, подхваченный южным ветром, начал двигаться прямо на учёных. Самсон попытался увести студентов на восток, но сам замешкался. Его машину засыпало обломками, и он понял, что находится в самом ядре смерча. По оценкам, скорость ветра внутри достигала 320 километров в час, а давление менялось так резко, словно вы поднимаетесь с первого этажа на двадцатый за десять секунд. Весь эпизод продлился меньше минуты, но Самсону он показался вечностью.

Учёный знал аэродинамику и попытался развернуть машину носом к ветру. Он также подумал: «В этом поле есть корова? Я видел фильмы. Какой ужасный способ умереть». В какой-то момент он даже попытался сфотографировать торнадо изнутри, но было слишком темно. Затем он просто опустился на сиденье и приготовился к худшему.

По счастливой случайности смерч быстро прошёл стороной. Машина оказалась вся забита соломой. Она торчала даже в щелях между дверью и окном. Крыша была слегка приподнята. Самсон отогнал автомобиль на автомойку, а потом вернул его в прокат. На вопрос сотрудника, всё ли в порядке, он ответил: «Да, отлично, спасибо».

Самсон продолжает использовать эту историю в своих лекциях по экстремальным погодным явлениям и изменению климата. Он также организовал фонд для полевых практик студентов — теперь они ездят не только за торнадо, но и в Гренландию для измерения климатических параметров. Само попадание в торнадо он не рекомендует никому.