Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
OpenAI поддерживает защищающий ИИ-разработчиков от ответственности за «критический вред» закон в США
OpenAI лоббирует закон в Иллинойсе, который освободит компанию от ответственности в случае, если ее ИИ вызовет массовую гибель людей или поможет создать оружие массового поражения.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, активно лоббирует закон в штате Иллинойс, который освобождает разработчиков ИИ от ответственности за «критический вред» — массовую гибель людей, травмы более 100 человек или ущерб имуществу свыше миллиарда долларов. Речь идёт о законопроекте SB 3444. Эксперты предупреждают, что в случае принятия он может стать национальным стандартом и позволит ИИ-компаниям уйти от ответственности при любых катастрофах.

Изображение: https://futurism.com/

Иск о защите прав потребителей штата Флорида против OpenAI был подан после массового убийства в Университете штата Флорида, когда двое студентов погибли и семеро получили ранения. По заявлениям пострадавших, стрелок частично вдохновлялся разговорами с ChatGPT. Это лишь один из серии исков, обвиняющих чат-бота в причастности к самоубийствам и убийствам на фоне сообщений об «ИИ-психозе».

Законопроект SB 3444 освобождает компании от ответственности не только за массовую гибель и травмы, но и за случаи, когда злоумышленники используют ИИ для создания химического или ядерного оружия. В OpenAI заявляют, что поддерживают такой подход, потому что он снижает риски серьезного вреда и помогает избежать эффекта «лоскутного одеяла» из разных законов в разных штатах.

Директор по политике Secure AI Скотт Уайзор заявил, что опросы показывают значительную поддержку идеи не освобождать ИИ-компании от ответственности. По его словам, нет причин, по которым существующие компании должны иметь сниженную ответственность. На федеральном уровне регулирование ИИ остается далекой перспективой. Администрация Трампа встала на сторону игроков индустрии, оставив защиту граждан от угроз ИИ на откуп отдельным штатам.

#сша #искусственный интеллект #chatgpt #закон #open ai #ответственность #иллинойс #sb 3444 #гибель из-за ии
Источник: futurism.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
13
Huawei опередила Apple с выпуском складного смартфона Pura X Max с горизонтальным форм-фактором
+
На крупнейшей ГЭС в Европе завершена модернизация гидроагрегата №8
1
Krafton и Neptune запустили конкурс для разработчиков игр с призовым фондом в $5 млн
+
Samsung расширит ИИ-защиту от мошенничества на Galaxy S26 и складные модели смартфонов
+
Управление гражданской авиации США планирует нанимать геймеров на должности авиадиспетчеров
+
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
3
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
8
Resident Evil: Requiem лишилась защиты Denuvo спустя 40 дней после релиза
1
Первый пуск ракеты «Союз-5» с Байконура планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля
+
Хакерская группа ShinyHunters заявила о взломе Rockstar Games и потребовала выкуп
+
В США отменили 158-летний запрет на домашнее производство спиртных напитков
+
Полупрозрачные часы Casio в стиле эпохи 2000-х годов поступили в продажу в США
+
Южная Корея планирует ряд мер поддержки населения в ответ на рост стоимости оперативной памяти
+
Doom запустили на 40-летнем контроллере принтера Agfa с процессором Motorola 68020
+
В Китае компания Geely разработала рекордный по скорости зарядки электромобиль Lynk & Co 10
+
Crimson Desert наконец-то заработала на видеокартах Intel Arc — спустя несколько недель после релиза
2
В Москве открыли движение по самому протяжённому трамвайному диаметру в мире
+
Глава DeepSeek Лян Вэньфэн объявил релиз V4 в конце апреля
+
Майк Роуз про нейросетевую проблему для игровой индустрии
7

Популярные статьи

«Возвращение гремлинов», «Наследник»: субъективный обзор новых фильмов
2
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
6
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
2
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
1
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 4
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
1

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
12:33
судя по вашему вопросу, вы тот ещё дегенерат.
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
YujiTFD
12:29
Мой развёрнутый ответ завернул модер, перефразирую. Факты в том, что ведущие страны инвестируют сотни миллиардов в стратегические направления (особенно ИИ), и это не какие местные инициативы, часть эк...
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
222
12:22
вы могли бы исправить эту ситуацию, но iq на нуле
Уровень импортозамещения в морском приборостроении в России составляет ниже 40%
Gaiter
12:12
Спасибо большое, обязательно учту
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
Всеволод Шевченко
12:05
Крис Ламбер был хорош в фильме Подземка. Стоит его пересмотреть.
«Возвращение гремлинов», «Наследник»: субъективный обзор новых фильмов
sNQ
12:00
Почему я не могу оставить комментарии под говноблоками Iron Pride? постоянно крутит "колесо" загрузки комментариев, но ничего не происходит. и так под всеми статьями с Iron Pride.
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
linux4ever
11:59
> у OnePlus ситуация иная: чуть перенасыщенные цвета и сильная резкость, из-за чего видны смазы. Это китайские приколы же. Надо чтобы китаяночка была как можно белее на камере. И они задирают вот э...
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
Петруха Огарков
11:46
Ты давай конкретно, без балабольства, что работает у тебя через костыли
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
usr721
11:18
"Производитель сильно не скрывает, что в жилах преимущественно используется омеднённый алюминий." Ну такое, тем более для киловатника. "Тут можно заметить, что компоненты немного отличаются от тех, ...
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
ИСКАНДЕР
11:07
Отменят перед релизом! )))
Epic Games готовит extraction-шутер с персонажами Disney к ноябрю 2026
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter