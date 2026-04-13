OpenAI лоббирует закон в Иллинойсе, который освободит компанию от ответственности в случае, если ее ИИ вызовет массовую гибель людей или поможет создать оружие массового поражения.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, активно лоббирует закон в штате Иллинойс, который освобождает разработчиков ИИ от ответственности за «критический вред» — массовую гибель людей, травмы более 100 человек или ущерб имуществу свыше миллиарда долларов. Речь идёт о законопроекте SB 3444. Эксперты предупреждают, что в случае принятия он может стать национальным стандартом и позволит ИИ-компаниям уйти от ответственности при любых катастрофах.

Иск о защите прав потребителей штата Флорида против OpenAI был подан после массового убийства в Университете штата Флорида, когда двое студентов погибли и семеро получили ранения. По заявлениям пострадавших, стрелок частично вдохновлялся разговорами с ChatGPT. Это лишь один из серии исков, обвиняющих чат-бота в причастности к самоубийствам и убийствам на фоне сообщений об «ИИ-психозе».

Законопроект SB 3444 освобождает компании от ответственности не только за массовую гибель и травмы, но и за случаи, когда злоумышленники используют ИИ для создания химического или ядерного оружия. В OpenAI заявляют, что поддерживают такой подход, потому что он снижает риски серьезного вреда и помогает избежать эффекта «лоскутного одеяла» из разных законов в разных штатах.

Директор по политике Secure AI Скотт Уайзор заявил, что опросы показывают значительную поддержку идеи не освобождать ИИ-компании от ответственности. По его словам, нет причин, по которым существующие компании должны иметь сниженную ответственность. На федеральном уровне регулирование ИИ остается далекой перспективой. Администрация Трампа встала на сторону игроков индустрии, оставив защиту граждан от угроз ИИ на откуп отдельным штатам.