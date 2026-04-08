Следы от металлических болтов на стенах Помпей указывают на применение полибола — древнегреческой скорострельной катапульты, которая по сути была «пулеметом» своего времени и считалась утерянной технологией.

Исследователи из Университета Кампании (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") обнаружили на каменных стенах Помпей повреждения, которые не могли оставить обычные баллисты. Вместо круглых вмятин от каменных ядер они увидели небольшие четырехугольные отверстия, сгруппированные близко друг к другу. По мнению ученых, это следы от металлических болтов, выпущенных из полибола — древнегреческого «пулемёта», способного стрелять очередями. Работа опубликована в журнале Heritage.

Полиболос изобрел греческий инженер Дионисий Александрийский еще в III веке до нашей эры. В отличие от торсионных баллист, он использовал цепной и зубчатый механизм. Оператор заряжал магазин несколькими болтами и мог вести быструю стрельбу. По сути, это был предшественник пулемета — технология, которую не использовали в военном деле еще почти две тысячи лет. До сих пор полиболос был известен только по текстам Филона Византийского, но не по физическим следам.

слева — баллистический удар сферического каменного снаряда;

справа (B) — веерообразные группы меньших четырёхугольных ударов.

В 89 году до нашей эры римский полководец Луций Корнелий Сулла осадил Помпеи. Город сдался и попал под власть Рима. На северных стенах у ворот Геркуланума и Везувия до сих пор видны следы обстрела. Большинство из них — круглые выбоины от каменных снарядов. Но в некоторых местах исследователи заметили небольшие четырехугольные отметины, расположенные веерообразными группами.



Возможный облик полиболоса того времени.

Лазерное сканирование и 3D-моделирование показали, что эти повреждения оставили металлические наконечники болтов. Регулярные интервалы и форма групп указывают на стрельбу из скорострельного оружия, а не из отдельных катапульт.

Первые упоминания о полиболе относятся к острову Родос, который на три века старше римского завоевания. Сулла, как известно, изучал передовые технологические достижения восточного Средиземноморья. Вероятно, римляне использовали греческие разработки в своих кампаниях — задолго до того, как такие механизмы переоткрыли в Средневековье.