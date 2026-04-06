Пароход Milwaukee, затонувший в озере Мичиган в 1886 году после столкновения в тумане, обнаружили на глубине 110 метров. Он стоит вертикально на дне с сохранившейся мачтой и носовой частью.

В июле 1886 года пароход Milwaukee внезапно накрыл густой туман. В этой мгле он столкнулся с другим судном — C. Hickox. Удар оказался смертельным: через два часа корабль ушёл на дно в 40 милях от голландского берега на глубине около 110 метров. Его не видели до 2024 года, пока команда Ассоциации исследований кораблекрушений Мичигана не обнаружила обломки с помощью сонара.

Поиски заняли всего два дня. Спустя несколько недель исследователи запустили к останкам дистанционно управляемый аппарат. То, что они увидели, превзошло ожидания. Milwaukee стоял вертикально на дне, носом на северо-восток — как в момент аварии. Носовая мачта всё ещё была на месте.

Milwaukee построили в 1868 году для Northern Transportation Company в Огайо. Трёхпалубное судно длиной 41 метр возило грузы и пассажиров, его размеры специально подбирали под шлюзы канала Уэлланд. После паники на Уолл-стрит 1873 года компания разорилась, и корабль несколько раз перепродавали. К 1883 году его купил каменщик Лайман Гейтс для перевозки древесины из Мичигана в Чикаго.

Milwaukee разгрузился в Чикаго и возвращался за новой партией леса. На спокойном озере два судна шли встречными курсами. Около полуночи вахтенные заметили огни Hickox. По правилам оба капитана должны были снизить скорость и разойтись правыми бортами, подав паровые гудки. Но видимость была хорошей, и никто не сбавил ход. Тут внезапно опустился туман. У капитана Hickox порвалась цепь гудка. Он не мог подать сигнал. Milwaukee тоже не маневрировал. Туман на секунду рассеялся, но было поздно: Hickox протаранил борт Milwaukee.

Команда перебралась в шлюпки. Hickox и подошедший City of New York пытались удержать тонущий корабль на тросах, но через два часа Milwaukee затонул. Обоих капитанов временно лишили лицензий за превышение скорости в тумане.

Milwaukee перестраивали в 1881 году: спальные каюты убрали, чтобы возить больше груза. Это изменило внешний вид корабля, и опознать обломки по старым фотографиям оказалось трудно. Помогли газетные заметки 1886 года и анализ подводных течений. Milwaukee стал 19-м кораблекрушением, найденным ассоциацией у берегов Западного Мичигана.