Китайская исследовательская группа представила первую в своем роде открытую систему управления полётом, предназначенную для беспилотников с рамами из бамбука. Разработка принадлежит учёным Школы гражданской авиации Северо-Западного политехнического университета и решает давнюю инженерную проблему: бамбук, в отличие от композитных материалов, создает низкочастотные вибрации в диапазоне 8–20 Гц, с которыми не справляются стандартные коммерческие полётные контроллеры.

Существующие на рынке контроллеры, как отмечают авторы, либо имеют закрытый исходный код и жёсткую архитектуру, либо открыты, но плохо адаптированы для локальной разработки. Это долгое время ограничивало использование бамбука как экологичного конструкционного материала в продвинутых беспилотных системах. Для преодоления ограничений инженеры спроектировали специализированную плату управления на промышленном чипе с двумя инерциальными измерительными модулями и, что важнее, переписали алгоритмы управления с учетом уникальных характеристик бамбука.

Ключевым достижением стала настройка расширенного фильтра Калмана и использование естественных виброгасящих свойств бамбука. В результате задержки управления сократились с 15–20 миллисекунд до 8–10 миллисекунд, что значительно повысило отзывчивость дрона при сохранении стабильности полёта. Разработчики сделали систему полностью открытой: опубликованы как код полётного контроллера, так и файлы конфигурации структурных параметров.

Это позволяет пользователям адаптировать систему под различные конструкции бамбуковых рам без изменения базовых алгоритмов. Программное обеспечение построено на модульной издательско-подписной архитектуре, поддерживает параллельную обработку данных и полностью совместимо с распространенной электроникой и протоколом MAVLink. По мнению команды Тиань Вэя, старшего инженера проекта, такая открытость резко снижает барьеры для вторичной разработки и может ускорить внедрение экологичных беспилотников в промышленности, экологическом мониторинге, лесном хозяйстве и образовании.