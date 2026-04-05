This_is_the_way
Китайские инженеры создали первую открытую систему управления для бамбуковых дронов
Исследователи из Северо-Западного политехнического университета в Китае разработали специализированный полётный контроллер для беспилотников из бамбука. Система компенсирует низкочастотные вибрации (8–20 Гц), свойственные этому материалу, и снижает задержки управления с 15–20 до 8–10 миллисекунд.

Китайская исследовательская группа представила первую в своем роде открытую систему управления полётом, предназначенную для беспилотников с рамами из бамбука. Разработка принадлежит учёным Школы гражданской авиации Северо-Западного политехнического университета и решает давнюю инженерную проблему: бамбук, в отличие от композитных материалов, создает низкочастотные вибрации в диапазоне 8–20 Гц, с которыми не справляются стандартные коммерческие полётные контроллеры.

Фото: https://www.scmp.com/

Существующие на рынке контроллеры, как отмечают авторы, либо имеют закрытый исходный код и жёсткую архитектуру, либо открыты, но плохо адаптированы для локальной разработки. Это долгое время ограничивало использование бамбука как экологичного конструкционного материала в продвинутых беспилотных системах. Для преодоления ограничений инженеры спроектировали специализированную плату управления на промышленном чипе с двумя инерциальными измерительными модулями и, что важнее, переписали алгоритмы управления с учетом уникальных характеристик бамбука.

Фото:interestingengineering.com

Ключевым достижением стала настройка расширенного фильтра Калмана и использование естественных виброгасящих свойств бамбука. В результате задержки управления сократились с 15–20 миллисекунд до 8–10 миллисекунд, что значительно повысило отзывчивость дрона при сохранении стабильности полёта. Разработчики сделали систему полностью открытой: опубликованы как код полётного контроллера, так и файлы конфигурации структурных параметров.

Это позволяет пользователям адаптировать систему под различные конструкции бамбуковых рам без изменения базовых алгоритмов. Программное обеспечение построено на модульной издательско-подписной архитектуре, поддерживает параллельную обработку данных и полностью совместимо с распространенной электроникой и протоколом MAVLink. По мнению команды Тиань Вэя, старшего инженера проекта, такая открытость резко снижает барьеры для вторичной разработки и может ускорить внедрение экологичных беспилотников в промышленности, экологическом мониторинге, лесном хозяйстве и образовании.

#китай #беспилотник #дрон #китайские беспилотники #бамбук
Источник: interestingengineering.com
Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
18
В США приближаются к окончательной сборке прототипа экспериментального самолёта X-65
3
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
3
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
3
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Руслан Рахматов
05:12
Чем больше таких проектов, которые почему-то нужно 10 лет на реализацию, тем очевиднее, что это просто декларация и распил бюджета. Если копнуть не реализованные проекты, то у нас уже сейчас должна ра...
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
AlexR1973
04:58
База будет говно, но красивая.
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
