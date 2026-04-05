Недавно в Санкт-Петербурге завершилась специализированная выставка «АСМАП-Нева-Трак 2026», организованная параллельно с региональной конференцией АСМАП, посвященной международным автомобильным перевозкам в Северо-Западном федеральном округе. Центральным событием экспозиции стала презентация магистрального тягача КАМАЗ-54901, которую провела компания «Север-Скан», выступающая официальным дилером ПАО «КАМАЗ».

Посетители стенда — представители крупных транспортных компаний и отраслевые эксперты получили возможность детально изучить флагманскую модель линейки К5. Внимание уделялось внешнему виду тягача, комфортабельности и эргономике кабины, а также техническим решениям, заложенным при разработке этого автомобиля. Как отметили консультанты, именно благодаря высоким технологиям и надежности КАМАЗ-54901 сегодня рассматривается как оптимальный вариант для работы на междугородних и международных маршрутах, включая перевозки в сложных климатических условиях.

Помимо демонстрации самого тягача, для гостей мероприятия провели серию экспертных консультаций по всем седельным тягачам нового поколения КАМАЗ К5. Отдельное внимание было уделено финансовым инструментам. Директор региона по продажам автотехники в СЗФО АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» Максим Москвитин выступил с докладом о текущем состоянии рынка грузовой техники. Он рассказал о ключевых трендах, возможностях тестовых испытаний автомобилей КАМАЗ, а также о действующих программах трейд-ин и лизинговых услугах.

Таким образом, выставка «АСМАП-Нева-Трак 2026» не только продемонстрировала технологический потенциал нового флагмана КАМАЗа, но и подтвердила готовность дилерской сети обеспечивать полный цикл поддержки — от консультаций до финансирования покупки.