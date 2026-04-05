Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) создал привязной аэростат, несущий модуль сотовой связи. Устройство решает проблему «мёртвых зон» в горах, лесах и при ликвидации ЧС, поднимая антенну на высоту до 300 метров.

Госкорпорация Ростех представила, в некотором смысле, нестандартное решение для борьбы с отсутствием мобильной сети. Привязной аэростат, разработанный специалистами холдинга «Росэл», прошёл первый этап тестовой эксплуатации на реальных сетях связи и доказал свою работоспособность.

Конструкция представляет собой автомобильную платформу с лебёдочной системой, к которой тросами крепится оболочка объемом 240 кубических метров. Внутри размещается радиомодуль с широконаправленной антенной и полезной нагрузкой до 45 килограммов. Аэростат поднимается на высоту в несколько сотен метров (максимальная рабочая высота — 300 метров) и остаётся на месте благодаря удерживающему устройству. Питание подается по композитному кабель-тросу, который также не дает аппарату улететь.

Главное преимущество такого решения — независимость от рельефа местности. В отличие от обычных передвижных базовых станций, которые глушат овраги, холмы и лесные массивы, аэростат транслирует сигнал сверху. Это позволяет организовать устойчивую голосовую связь и мобильный интернет со скоростью до 30 Мбит/сек в радиусе 10 километров.

По заявлению разработчиков, система способна непрерывно находиться в рабочем состоянии на высоте до одного месяца. Это делает ее незаменимой в нескольких сценариях: отдалённые и труднодоступные районы (северные территории, тайга, горные выработки), зоны чрезвычайных ситуаций, где наземная инфраструктура разрушена, акватории (озера, заливы), а также временные массовые мероприятия — фестивали, спортивные соревнования или полевые лагеря вахтовиков.

Таким образом, аэростат «Росэла» не столько заменяет классические вышки сотовой связи, сколько дополняет их там, где строить капитальные конструкции нерентабельно или физически невозможно. Решение уже готово к внедрению: первый аппарат отработал на сетях связи в тестовом режиме. В Ростехе подчеркивают, что система особенно актуальна для добывающих компаний, МЧС и организаторов выездных мероприятий.

































