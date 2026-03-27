Воздушное судно с медицинскими модулями на борту вернулось к дежурству и может работать на аэродромах с ограниченными характеристиками.

Инженеры авиационно-технического комплекса филиала «Региональные самолеты» (структура ОАК «Ростеха») отремонтировали и заменили поврежденные элементы планера, нанесли свежее антикоррозионное и лакокрасочное покрытие как снаружи, так и внутри, установили новые компоненты взамен выработавших ресурс, а также заменили бортовую кабельную сеть.

SSJ-100 из авиапарка МЧС России. Источник изображения: rostec.ru

Как отметил командир корабля Дмитрий Королев, для эвакуации небольших групп людей этот борт подходит лучше, чем тяжелый Ил-76. Он способен садиться на полосах с ограниченными возможностями, а при определенной загрузке расход топлива у него заметно ниже.

Внутри установлены современные медицинские отсеки, позволяющие безопасно перевозить пострадавших. Пассажирский салон рассчитан на 55 мест, что позволяет задействовать борт для оперативных госзадач, а при необходимости и для коммерческих перевозок спецназначения.

За время эксплуатации в системе МЧС машина налетала 2578 часов и совершила 1429 посадок. Имя самолету дали в честь Алексея Маресьева — легендарного лётчика-истребителя, героя Великой Отечественной войны. В планах ведомства стоит приобретение полностью отечественного SJ-100 для нужд спасателей.