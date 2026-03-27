Немецкие исследователи создают многокиловаттные лазеры, способные расщеплять луч на десятки частей, что позволяет в пять раз ускорить обработку материалов, резать толстую сталь и даже проводить тоннели в горных породах.

Немецкие специалисты из Института лазерных технологий Fraunhofer (ILT) и компании TRUMPF создают многокиловаттные лазерные системы. Ультракоротко импульсные лазеры уже выходят на уровень десятков киловатт, а непрерывные установки достигают мощности в сотни киловатт. Это открывает возможности для прокладки тоннелей, горной добычи, судостроения и обработки толстых высокопрочных материалов.

Новые системы используют лазеры на диодной накачке (DPPS) и способны расщеплять один луч на десятки одновременно, что многократно повышает производительность. С помощью «оптической штамповки» можно обрабатывать целые поверхности за один импульс вместо последовательного сканирования, ускоряя процесс в пять раз. Технологии управления лучом, включающие нейросетевые алгоритмы и высокоточные гальваносканеры, позволяют формировать сложные трехмерные паттерны. В перспективе такие лазеры могут применяться в термоядерных реакторах для генерации экстремального ультрафиолета и рентгеновского излучения.

По словам Константина Хефнера из ILT, лазер «далеко не исчерпал себя — напротив, через 60 лет после изобретения он только начинает раскрывать свой потенциал». Снижение стоимости технологий делает их доступными, а сочетание с искусственным интеллектом и оптическими нейросетями открывает рынки на сотни миллиардов евро.