Samsung, ориентируясь на массового пользователя, планирует выпустить первые 24-дюймовые и новые 39-дюймовые OLED-мониторы в 2027 году.

Согласно отраслевым источникам, Samsung Display (Республика Корея) планирует расширить линейку QD-OLED продуктов в 2027 году за счет двух новых размеров: 24 и 39 дюймов. Если 39-дюймовые модели с соотношением сторон 21:9 уже встречаются на рынке, то 24-дюймовый OLED-монитор станет первым в своем сегменте, открывая доступ к органическим панелям для массового бюджетного пользователя.

В 2026 году компания сосредоточится на обновлении существующих форматов: появятся 27-дюймовые мониторы QHD и UHD, 31,5-дюймовые UHD-модели, а также ультраширокие версии 34 и 49 дюймов. Они будут использовать текущее второе и третье поколение эмиттерных материалов, но получат улучшенную пиксельную структуру RGB Stripe и повышенную до 240 Гц частоту обновления в UHD-режиме.

Прорыв ожидается в 2027 году с внедрением технологии 4-го поколения (GEN4) и архитектуры QOE. Новые 24-дюймовые панели, предположительно с разрешением 1080p и высокой частотой обновления, могут стать оптимальным выбором для геймеров, желающих перейти с IPS и VA-экранов по доступной цене. Одновременно 39-дюймовые модели продолжат развитие ультраширокого формата. Яркость новых панелей будет нацелена на показатель TB600, а частота обновления UHD получит поддержку технологии DLG.