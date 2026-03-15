Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Животные-гребневики оказались обладателями древнейшей версии нервной системы
Учёные изучили нервную систему гребневиков. Это животные, которые живут в океане уже больше 500 миллионов лет. У них нет мозга, но есть сложный орган равновесия, который собирает сигналы со всего тела и управляет движением. Возможно, именно так выглядела самая первая нервная система.

Гребневики - это не медузы, хотя крайне похожи на них. Это отдельный тип животных, который появился на Земле очень давно. Может быть, даже раньше губок. Они живут во всех океанах, светятся в темноте и никогда не обзаводились мозгом. Вместо него у них есть так называемый аборальный орган. Он чувствует свет, давление и силу тяжести.

Может быть интересно

Изображение: Gigachat ai

Раньше считалось, что этот орган устроен примитивно. Но норвежские и британские исследователи присмотрелись внимательнее. Они взяли гребневика вида Mnemiopsis leidyi и впервые посмотрели на его клетки в 3D с помощью объемной электронной микроскопии.

Оказалось, что внутри аборального органа прячется сложная конструкция. Вокруг него сосредоточена сеть нейронов. Она соединяется с двигательными клетками, которые заставляют гребные пластинки двигаться. Всего насчитали 17 разных типов клеток. Из них 11 раньше никто не видел.

Многие клетки набиты пузырьками с жидкостью. Учёные думают, что через эти пузырьки нейромедиаторы разливаются прямо в ткани и передают сигнал без прямых контактов между нейронами. Такой способ называется объёмной передачей. Он считается достаточно древним.

Теперь исследователи гадают, почему у гребневиков аборальный орган остается на всю жизнь, а у медуз и многих других животных похожие органы есть только у личинок. Несмотря на то, что ответа пока нет, одно уже ясно. Нервная система у животных могла возникнуть не как простая сеть, а сразу как сложный центр управления.

#мозг #popular mechanics #эволюция #животные #британские ученые #гребневик #нервная система
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter