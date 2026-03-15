Учёные изучили нервную систему гребневиков. Это животные, которые живут в океане уже больше 500 миллионов лет. У них нет мозга, но есть сложный орган равновесия, который собирает сигналы со всего тела и управляет движением. Возможно, именно так выглядела самая первая нервная система.

Гребневики - это не медузы, хотя крайне похожи на них. Это отдельный тип животных, который появился на Земле очень давно. Может быть, даже раньше губок. Они живут во всех океанах, светятся в темноте и никогда не обзаводились мозгом. Вместо него у них есть так называемый аборальный орган. Он чувствует свет, давление и силу тяжести.

Изображение: Gigachat ai

Раньше считалось, что этот орган устроен примитивно. Но норвежские и британские исследователи присмотрелись внимательнее. Они взяли гребневика вида Mnemiopsis leidyi и впервые посмотрели на его клетки в 3D с помощью объемной электронной микроскопии.

Оказалось, что внутри аборального органа прячется сложная конструкция. Вокруг него сосредоточена сеть нейронов. Она соединяется с двигательными клетками, которые заставляют гребные пластинки двигаться. Всего насчитали 17 разных типов клеток. Из них 11 раньше никто не видел.

Многие клетки набиты пузырьками с жидкостью. Учёные думают, что через эти пузырьки нейромедиаторы разливаются прямо в ткани и передают сигнал без прямых контактов между нейронами. Такой способ называется объёмной передачей. Он считается достаточно древним.

Теперь исследователи гадают, почему у гребневиков аборальный орган остается на всю жизнь, а у медуз и многих других животных похожие органы есть только у личинок. Несмотря на то, что ответа пока нет, одно уже ясно. Нервная система у животных могла возникнуть не как простая сеть, а сразу как сложный центр управления.