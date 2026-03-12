Сайт Конференция
This_is_the_way
В США с помощью CSAS-сонара сняли затонувший броненосец USS Monitor времён гражданской войны
NOAA представило трехмерные изображения корабля времен гражданской войны в США, полученные с помощью гидроакустической технологии.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представило результаты подводной съемки знаменитого броненосца времен Гражданской войны в США USS Monitor. Корабль затонул в 1862 году и теперь находится на глубине около 70 метров у побережья Северной Каролины.

Может быть интересно

Изображение: Flux ai

Monitor построили всего за 102 дня и спустили на воду в 1862 году. Он был ответом северян на броненосец конфедератов Virginia. Необычная конструкция с вращающейся башней и двумя тяжёлыми пушками вызывала насмешки. Корабль называли «сырной коробкой янки» (Yankee cheesebox). Но именно Monitor задал стандарты для последующих броненосцев.

Судно участвовало всего в двух сражениях, самое известное из которых — битва на Хэмптонском рейде (Battle of Hampton Roads) в марте 1862 года. Бой с Virginia закончился вничью, но вошел в историю как первое столкновение броненосцев. В декабре того же года Monitor попал в шторм у мыса Гаттерас (Cape Hatteras) и затонул. Из 63 членов экипажа спаслись 47 человек.

Вид на корму затонувшего корабля, полученное компанией Northrop Grumman с использованием технологии μSAS. Источник изображения: www.popsci.com

Обломки обнаружили только в 1973 году, а через два года место крушения стало первым морским заповедником США. Часть поднятых артефактов: орудийную башню, двигатель и пушки сейчас хранят в музее в Ньюпорт-Ньюсе (Mariners' Museum in Newport News).

Весь USS Monitor снятый в 2002 году. Источник изображения: www.popsci.com

Изучение останков является сложной задачей из-за большой глубины и мутной воды. В 2025 году NOAA совместно с Northrop Grumman провела новое обследование с помощью автономного подводного аппарата. Технология кругового синтезированного гидролокатора (circular synthetic aperture sonar, CSAS) позволила получить 3D-изображения корабля с высоким разрешением. Видны даже те части корпуса, которые обычно скрыты в тени. По словам морского археолога Тейна Кассерли (Tane Casserley), несмотря на полтора века под водой, Monitor находится в «неплохом состоянии». 

Видео можно посмотреть по ссылке на Youtube:

https://youtu.be/G8TuWvwu39k

#сша #northrop grumman #virginia #circular synthetic aperture sonar #csas #uss monitor #броненосец #гидролокатор #гражданская война в сша #конфедераты #сонар
Источник: popsci.com
