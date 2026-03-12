В Новосибирской области подвели итоги трехлетнего использования системы распознавания лиц Find Face Multi от компании NtechLab. За это время технологии ИИ помогли установить местонахождение свыше пяти тысяч граждан, находившихся в розыске. Среди них оказались как подозреваемые в совершении преступлений, так и пропавшие люди.

Программно-аппаратный комплекс работает в рамках региональной системы «Безопасный город». Алгоритмы обрабатывают изображения с камер наблюдения, установленных в общественных пространствах, на вокзалах, остановках, площадях и в административных зданиях. Скорость идентификации достигает долей секунды, а точность, по данным разработчика, превышает 99,9%.

Наиболее результативной статистика оказалась в 2025 году. За двенадцать месяцев с помощью нейросетей удалось задержать почти три тысячи фигурантов уголовных дел. Это на целых 60% больше, чем в 2024-м. Кроме того, система помогла найти 130 несовершеннолетних.

Глава NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что само наличие подобных технологий влияет на криминогенную обстановку. Потенциальные нарушители, зная о высокой вероятности идентификации, чаще отказываются от противоправных действий.

В областном министерстве цифрового развития уточнили: к системе биометрического распознавания сейчас подключено более 1200 камер. В дальнейшем власти планируют расширять применение искусственного интеллекта не только в сфере безопасности, но и для управления транспортом и городским хозяйством.

Find Face Multi уже работает в нескольких регионах страны. Технологию используют в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Самарской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецком автономном округе.