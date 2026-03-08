Сайт Конференция
This_is_the_way
Китайский электромобиль BYD Atto 3 пережил ракетный удар и сохранил жизни пассажирам
1 марта в Иерусалиме электромобиль BYD Atto 3 попал под ракетный обстрел. В машине находились пять человек. Все выжили. Один получил ранения средней тяжести, еще четверо отделались легкими травмами.

1 марта в Иерусалиме произошло то, что маркетологи китайского BYD теперь будут вспоминать годами. Электромобиль BYD Atto 3 попал под ракетный обстрел. В машине находились пять человек... и все выжили. Один получил ранения средней тяжести, четверо — лёгкие.

Изображение: interestingengineering.com

Машина стояла на краю воронки. Прямого попадания, разумеется, не было. Но если на чистоту от прямого удара любой гражданский автомобиль превратится в ничто. Но ударная волна, осколки и тепловое излучение представляют собой достаточный набор, чтобы проверить технику на прочность.

Корпус покорежило, но силовая структура выдержала. Стойки А, В и С не сложились. Стальной каркас, который занимает 85% шасси, погасил энергию взрыва. Двери открылись, замки сработали. Пассажиров вытащили без гидравлических ножниц.

Аккумулятор также является предметом гордости для инженеров BYD. LFP-батарея (литий-железо-фосфат) не загорелась, не дымила и не ушла в тепловой разгон. Это вообще главный страх владельцев любого электромобиля. При повреждении батареи она может вспыхнуть так, что не потушить будет крайне сложно. В этом случае обошлось.

BYD Atto 3 представляет собой компактный кроссовер на платформе e-Platform 3.0. До этого он уже набрал пятерку звёзд в краш-тестах Euro NCAP. Но краш-тест и реальные угрозы - это разные вещи. После такого случая, трудно назвать китайский автопром фантиками.

#китай #электромобили #byd #китайские автомобили #пекин #иерусалим #краш-тест #китайский электромобиль #atto 3 #lfp-батарея
Источник: interestingengineering.com
