This_is_the_way
Китай строит первый в мире превращающий отходы в топливо ядерный реактор на ускорителе ADS
Предполагается, что установка в Гуандуне заработает в 2027 году. Протоны разгоняют до 80% скорости света, бьют в жидкий свинец, рождают нейтроны и заставляют «бесполезный» уран-238 гореть. КПД использования топлива, по оценкам экспертов, вырастет в 100 раз.

Китайские физики из Академии наук выходят на финишную прямую. В провинции Гуандун монтируют сверхпроводящие ускорители для уникальной ядерной установки. Речь идёт про ADS-реактор. Он работает не на цепной реакции, а на пучке частиц. Если всё пойдет по плану, в 2027 году заработает первый в мире мегаваттный «сжигатель» ядерных отходов.

Изображение: Flux ai

Актуальность идеи состоит в том, что обычные АЭС используют лишь малую толику урана, а остальное отправляют в хранилища, которые будут опасны ближайшие сто тысяч лет. Китайский подход выглядит иначе. Ускоритель разгоняет протоны до 80% скорости света, бьет ими в ванну с жидким свинцом и висмутом. Это рождает поток нейтронов. Нейтроны превращают «бесполезный» уран-238 в плутоний-239, который уже можно «жечь». Замкнутый цикл, никаких отходов в классическом понимании.

По оценкам разработчиков, КПД использования топлива вырастает в сотню раз. Технически это значит, что тех запасов урана, что сегодня считаются отходом, хватит на тысячу лет вперед. И никакого Чернобыля или Фукусимы: как только ускоритель выключается, реакция останавливается мгновенно. Цепной реакции произойти не может.

Китай «копал» в эту сторону с 2011 года. В 2021-м уже запускали прототип, который подтвердил работоспособность идеи. Теперь строят промышленный образец. Монтаж ускорителей закончат к концу года.

Аналогичные проекты пытаются делать и в США. К примеру, в лаборатории Джефферсона. Там тоже бомбардируют мишени, но жидкой ртутью, и тоже пытаются сократить время изоляции отходов со ста тысяч лет до трехсот. Но китайцы пока впереди.

#китай #аэс #ядерная энергетика #лаборатория #ядерные отходы #кпд #уран-238 #ускоритель #гуандун #плутоний-239
Источник: interestingengineering.com
