Французские исследователи создали модель атмосферы Венеры и обнаружили, что в горах температура почти не меняется в течение суток благодаря нисходящим ветрам. На равнинах суточные колебания достигают четырех градусов. Выводы помогут подготовить будущие миссии к реальным условиям на поверхности.

Поверхность Венеры изучена хуже, чем Марс. Несколько советских спускаемых аппаратов передали данные, но быстро вышли из строя из-за чудовищного давления и температуры. Приходится строить модели на основе того немногого, что удалось измерить.

Поверхность Венеры, снятая советской автоматической станцией Венера-13.

Источник фото: https://scitechdaily.com/ (обработка - Flux ai)

Группа под руководством Максанса Лефевра (Maxence Lefevre) из Сорбонны (Франция) пошла дальше простого усреднения. Они разбили планету на регионы и рассчитали режимы действия ветров для каждого отдельно. В центре внимания оказалась связь ветра с температурой и переносом пыли.

Венера вращается медленно. День там длится около 117 земных суток, и столько же ночь. За это время поверхность успевает сильно нагреться и остыть. Но в горах работает другой механизм. Ночью холодный воздух стекает вниз по склонам, сжимается и нагревается. Это так называемое адиабатическое сжатие. Оно компенсирует охлаждение, и температура держится почти постоянной. Колебания составляют меньше одного градуса.

На равнинах такого эффекта нет. Там перепад между днем и ночью достигает четырех градусов. В тропиках днём ветер дует вверх по склонам, а ночью, соответственно, вниз. Ближе к полюсам нисходящие потоки преобладают постоянно.

Зона посадки будущего зонда DaVINCI — это район Альфа Регио, высокогорное плато недалеко от экватора. Там ожидаются умеренные температуры, но есть и другая проблема. Модель показывает, что в 45% этой области ветер достаточно силён, чтобы поднимать мелкий песок. Аппарат может сесть прямо в пылевую бурю, а её интенсивность зависит от времени суток.

Новая модель учитывает рельеф и теплофизические свойства грунта. Авторы планируют добавить переменную теплопроводность углекислого газа и альбедо (показатель отражающей способности поверхности объекта). Работы еще много, но теперь у планетологов, возможно, появится инструмент, предсказывающий погоду на Венере с «региональной» точностью.