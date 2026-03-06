Цифровой радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 обеспечивает безопасный заход на посадку самолётов даже в условиях густого тумана, который раньше часто мешал работе аэропорта

В аэропорту Менделеево на самом южном острове Курильской гряды заработал новый цифровой радиолокатор. Оборудование разработала и установила компания «Азимут». Главная задача радара состоит в том, чтобы обеспечить взлет и посадку в условиях плотного тумана, которые здесь бывают достаточно часто.

Новый локатор точнее определяет положение самолетов, чем старые модели. Это позволяет увеличить пропускную способность аэропорта и снизить нагрузку на диспетчеров. Оборудование отличается небольшими габаритами и низким энергопотреблением.

Как пояснил замгендиректора «Азимута» Алексей Гальченков, радар видит самолеты даже при плохой погоде. Диспетчеры могут управлять движением независимо от метеоусловий. Это должно улучшить транспортную доступность острова и дать толчок развитию туризма.

Аналогичные радиолокаторы компании уже работают на Чукотке, других Курильских островах, Ямале и в ряде районов Крайнего Севера. «Азимут» занимается разработкой и производством аэронавигационного оборудования, а также комплексным оснащением аэродромов и центров управления полетами.