На Брянском машиностроительном заводе началась сборка опытного образца первого российского трехсекционного газодизельного тепловоза 3ТЭ30 мощностью 3300 кВт для транспортировки составов массой до 7100 тонн.

Брянский машиностроительный завод приступил к созданию опытного образца магистрального тепловоза 3ТЭ30. Локомотив состоит из трех секций и может использовать два вида топлива — дизель и природный газ. Аналогов в отечественном машиностроении пока не было.

Может быть интересно

Изображение: Flux ai

Силовая установка развивает мощность 3300 киловатт. Такого запаса энергии хватает для перемещения составов массой до 7100 тонн. Конструкторы заложили в проект технические решения, позволяющие реже отправлять локомотив в ремонт. Пробег до первого техобслуживания составит 100 тысяч километров, до второго — 300 тысяч, до третьего — целых 600 тысяч километров.

К работе подключились разные предприятия Трансмашхолдинга. Среднюю секцию проектируют в Коломне, общую компоновку делают в "ТМХ Инжиниринг". Двигатель 16ГДГ создали специалисты Инжинирингового центра двигателестроения, сейчас его проверяют на стендах. Микропроцессорную систему управления разрабатывают в Новочеркасске, ходовую часть поставляет НЭВЗ.

Основные системы продублированы, чтобы техника не вставала на железнодорожной линии. Внедрили режим "виртуальная сцепка". Идущие друг за другом локомотивы обмениваются данными по радио и выдерживают минимальные интервалы. Это повышает пропускную способность железных дорог. Технология уже хорошо проявила себя на Восточном полигоне.

Первый образец планируют выпустить до конца 2026 года. Трехсекционная компоновка, высокая мощность и газодизельная установка делают 3ТЭ30 основным кандидатом для работы на дальних грузовых маршрутах.